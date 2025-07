Iz vaših očiju se vidi ljubav: Ljila Selimović emotivnom pesmom dirnula Enu i Peju u dušu, a onda im dala zlatne savete za blistavu budućnost! (VIDEO)

Ovo im je trebalo da čuju!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila bivši ljubavni par Enu Čolić i Jovana Pejića Peju. Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se Ljilja Selimović.

- Ja ću nešto da uradim sad, mimo svih optužbi i kritika, ja ću za ovu zaljubljenu decu samo jedan refren. Ne spavam ove duge noći, naviru sećanja na tebe... Čekam možda ćeš iznenada doći i samo zavaravam sebe. Dođi, dođi, ulepšaj nam duge noći, da u tom zagrljaju spavam i slatke snove s tobom sanjam - pevala je Lilja.

- Htela sam nešto da kažem ovo je pesma koju samm napravila tekst, melodiju i ja sam snimila. Hoću nešto da kažem Peji i Eni, ja pišem poeziju, znam i da Ena piše. Ja sam poslala koleginici knjigu, ostavile su u kancelariji kompjuter i one čitaju i plaču. Pesme sam posvetila pokojnom mužu dok je bio živ, a ćerka ne voli da me eksponira i da se ja hvalim. Ena i Peja su dva dobra i mlada bića, bez obzira na razliku u godinama, nije to neka velika razlika. Oni su slični po karakteru, oboje su brzi, impolsivni i to će da im ubije ljubav ako se ne potrude. Pejo, ti si divan dečko. Poštuj što je Ena jedina devojka koja tamo skuva svom dečku, muka mi je kad ujutru vidim kako svi muškarci spremaju svojim devojkama doručak, a one samo govore kako nije dovoljno slano. Ena to radi i to treba da poštuješ. Vi sitničarite oboje. Ena, ti za svaku sitnicu reaguješ i naljutiš se, a kao niste u vezi. Nemoj to da radiš jer si dovoljno zrela i jaka. Nemojte sebi da zagorčavate život kad se iz vaših očiju vidi ljubav - pričala je gledaeljka.

