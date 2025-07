INSTA REŠETKA! Peja birao između Ene i Anđele i evo sa kojom bi bio: Otkrio i kako gleda na bivšu nakon svih klipova koje je video (VIDEO)

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Jovanu Pejiću Peji!

Kako je on prethodne noći gostovao u emisiji "Narod pita", tokom pauze u emisiji, pročitali smo Peji pojedina pitanja koja su mu postavljali naši pratioci.

Čemu tolika mržnja prema Gastozu?

- Prema Gastozu? Ja nikoga nisam mrzeo unutra, ne volim samo kad se neko prikloni nekom prostoru, mislim da se pn u nekim situacijama priklonio, ali mi je bio okej što se tiče njegovog učešća u poslednjih 20 dana.

Da li ćeš se pomiriti sa Enom i da li si je iskreno voelo?

- Neću se pomiriti sa Enom, a voleo sam je iskreno, jesam.

Šta je rekla Goca Božinovska za Enu?

- Nisam pričao sa drugim ljudima, pričao sam sa majkom i ocem. Sa drugim ljudima nisam pričao.

Kako si mogao da ostaneš sa Enom nakon njenog vređanja tvoje majke?

- Prvi put sam prešao, ali drugi put si glup ili budala... Kako kažu ono?

Kako si oprostio Gastozu psovanje te iste majke, a Eni nisi? Ti beše ne igraš rijaliti?

- Slažem se. On je rekao: ''Mamicu ti''. To ne smatram uvredom, ne smatram kao da mi je ponizio mater, imali smo konflikt, posvađali smo se muški, jedno drugom smo rekli svašta i to je to.

Kakvu devojku želiš da imaš u budućnosti nakon svega?

- Mirniju...

Da li ti se sviđa Anđela i da li bi bila tvoj izbor veze umesto Ene?

- Ne, ako gledam da ih uporedim, bio bih opet sa Enom.

Kakvo ti je mišljenje o Anđeli?

- Imam okej mišljenje, mislim da je preterala u nekim situacijama sa Gastozom. Bio sam na njenoj strani, mislim da je ona njega više volela, ali je on više bio fer.

Da li misliš posle toliko klipova na kojima Ena flertuje s momcima da te je volela?

- Mogu da kažem da jeste, ali je takav tip osobe.

Autor: Pink.rs