Otvorio dušu!

Nakon što je objavio da je raskinuo sa Stefani Grujić, Danijel Dujković Munjez se oglasio za Pink.rs i otkrio razlog raskida. Naime, kao što je poznato njih dvoje su nakon Stefaninog ulaska u Elitu 8 uplovili u ljubavni odnos, koji je bio veoma turbulentan.

Njih dvoje su nakon toga izašli iz Elite i dogovorili su se da nastave ljubavni odnos, ali danas je Munjez objavio da su raskinuli.

- Mi nismo raskinuli, nije to kraj ljubavi. Mi smo se viđali zadnjih dana, bila je ona kod mene više puta, prespavala, ja sam je odvezao kući, sve je bilo okej, ali njoj neke stvari smetaju, ljubomorna je, kad ja dodam nekoga na Instagramu, kada mene neko doda, svađali smo se svaki put oko gluposti, a ljubomorni smo oboje, i zbog toga smo se svađali, pa smo odlučili da se odvojimo, i da imamo komunikaciju samo zbog deteta. Mi u stvari nismo raskinuli, mi smo na pauzi. Ja sam našao stan za nas dvoje, znaju svi da bih ja voleo da živimo zajedno, što nije isključeno da će da se desi. Ona sutra dobija starateljstvo, jer je njena mama Nina ima starateljstvo nad Konstatninom jer smo mi bili u Eliti, i tada će nam biti mnogo lakše da se dogovoramo sve, jer znamo da Nina meni ne da da vidim dete - rekao je Munjez pa je dodao:

- Znaju svi da je Nina zabranila da ja prilazim njihovoj kući, a ja sam jedne večeri hteo da dođem i Stefani da mi iznese dete ali Nina to ne dozvoljava. Moram da kažem da je Stefani bila stala na moju stranu, nije razgovarala par dana sa Ninom zbog mene, jer se ona ne slaže i ne podržava naš odnos, mi smo se zbog toga dogovorili da kada Stefani dobije starateljstvo mi rešimo sve, da mali dobije papire lepo i zvaće se Konstantin Grujić Dujković, što mi je skroz okej. Moram da kažem da sam ja mesto pored Smedereva, u pripravnosti sam u svakom ternutku. Ona je svaki dan sa detetom, mene zove na video poziv i svaki dan mi pokazuje dete.

Munjez je otkrio da se dopisuje sa Stefani preko Nininiog telefona.

- Danas sam pisao Nini kada mogu da vidim dete, a Stefani mi je rekla da ona piše sa njenog telefona, ja ne želim da silim ako sve može lepo da se reši - rekao je Munjez pa je otkrio da je njegova porodica spustila loptu:

- Spustili su loptu, mama pogotovo, ja sam prosledio poruke moje majke Stefani, i ona je rekla da je to lepo. Mama je rekla da spustimo loptu zbog deteta. Ona nije bila za taj odnos, ali sređeno je sve, ono za DNK je imalo težinu, ali sve što se tiče deteta niko se ne pita sem mene i to je jasno.

Munjez je nakon toga odgovorio Dači na izjavu vezanu za njega:

- Ma on mi je nebitan, juri kadar da bi ušao u Elitu 9, on je gej pa je gej. Ne bih mu davao na značaju, bezličan je. Nek priča šta hoće, on može da se pojavi u medijima na konto tuđih tema, te komentariše gde ko ide u koje emisije, on je kompleksaš - dodao je Munjez.

Autor: pink.rs