PUKLA TIKVA!? Aneli otkrila u kakvim je odnosima sa Sitom, pa joj poručila ovo! (VIDEO)

Kakav preokret!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Da li si u komunikaciji sa sestrom? - pitala je Ivana.

- Jesam. Čule smo se i čujemo se, ali se naša mišljenja kose. Ja se ne slažem sa nekim stvarima koje ona gradi. Mi smo bile različitih mišljenja i stavova, ona ima drugačiji karakter i to je to - rekla je Aneli.

- Komentarišu na mrežama da te ona koštala plasmana - rekla je Ivana.

- Plasman je takav kakav jeste. Ne verujem u to, smatram da se ona i te kako sekirala. Asmin je takav kakav jeste. Ja se ne slažem sa njom u nekim situacijama. Ja sebe smatram pobednicom i nisam lažov. Ja sam Siti rekla i prošle godine da se ne oglašava. Volela bih da niko ne vodi za mene bitne, da mi niko ne može reći sutra bilo šta. Sutra kad bih ušla rekla bih da me puste i da se ne oglašavaju jer mi to donosi dodatni stres - rekla je Aneli.

- Uticalo je na nas stvarno - rekao je Luka.

- Verovatno bih i ja u nekim momentima izludela i poludela da mi je sestra bila unutra - rekla je Aneli.

- Nije lako kad dođe do tih saznanja da neko moj kaže da ja foliram, teško je. Nismo jedini, mnogi parovi unutra su doživeli svašta - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić