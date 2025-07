ŠOK DETALJI: Aneli sakrila od Luke da se čula sa Alibabom, on besan napustio stan! (VIDEO)

Luka Vujović za Pink.rs obelodanio detalje drame i priznao kako reaguje na poruke koje je Aneli slala fanovima!

Bivši učesnik "Elite" Luka Vujović za naš portal progovorio je o svojoj ljubavi sa Aneli Ahmić, ali i dao sud o glasovnim porukama koje je ona slala fanovima i žalila se da nema njegovu podršku u teškim momentima kroz koje prolazi.

- Pun gas, peta brzina i vozimo pravo - rekao je Luka, a onda prokomentarisao poruke koje je Aneli slala fanovima da on nije uz nju.

- Naša podrška zna o čemu se tu radi, to je bilo kad se objavilo da je objavljeno da smo raskinuli. Ona je mislila da Asmin ima veze sa autom, pa ga je okrenula i pričala sa njim, a ja to nisam znao. Sakrila je, plašila se kako ću ja da reagujem. Kad je Đedović objavio razgovor naljutio sam se, izašao da se izluftiram i pričao sa njenom sestrom. Suština je bila da se vratim, vratio sam se posle dva sata i ustali smo i razgovarali na tu temu, a ona je rekla da se samo plašila moje reakcije. Kao što sam i tad rekao mislim da Asmin nema nikakve veze sa autom. Zamerio sam joj, a ona je u grupi to uradila jer sam i ja bio u grupi, a nisam joj se javljao na telefon. Ljudi su rekli da se vratim i da se ne svađamo, ona je bila nervozna i plakala je zbog svega što joj se skupilo. Ne treba da se oglašava, ali je ishitreno reagovala - govorio je Luka.

