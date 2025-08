Ovakve komentare nije očekivala: Gledateljka uzdigla Sofi kao nikoga pa otkrila Gastozu kako ju je Anđela ogovarala (VIDEO)

Neočekivano!

Tokom narednog uključenja u emisiju Narod pita, gledaljka se obratila Sofi Tkačenko.

- Sofi je jedna divna devojka, hraizmatična, vredna i divna. Ona se sama dovela do trećeg mesta. Meni nije jasno što se kod nas ne cene takve devojke, nego kao Anđela koja je vređala, vikala, prvo je ona krenula da ogovara Sofi. Sofi nadam se da će ti pomoći ljudi koji znaju da cene devojke kao što si ti, normalne, divne. - rekla je gledateljka pa dodala:

- Anđela nije smela ništa da kaže MAteji jer ju je on poštedio od Zadruge 5 i njenog ponašanje. - rekla je gledateljka.

- Priča se da ja Anđelu držim u šaci, to nije istina, ja sam sa njom imao takav odnos i to je to - dodao je MAteja.

- Ti si divan i kulturan momak, ali šta možemo, takvi ne pobeđuju. Ona Anđela govori kako su svi išli preko njene kičme, a ona spava sa čovekom posle dva dana. A ti Mateja pomozi Sofi, ona je divna - govorila je gledateljka,

