Fascikle sam mu nabio... Gastoz postavio Pegija na svoje mesto, a evo da li odlazi sa Anđelom u Crnu Goru! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Sofi Tkačenko, Nenad Marinković Gastoz i Mateja Matijević.

- Ma kakvo pomirenje, napravio sam taj mini spektakl i to je naravno jedan jednini, Filip Đukić objavio na storiju. Anđela i Pegi još uvek nisu seli da se ispričaju. Moj druge nema potrebe da ima neke nesuglasice sa mojom devojkom. Ja sam ju je nabio u du*ence, tako da na te fascikle može da se batali. Čuo sam da je ona rođenda za po*no industriju, nisam još sagledao taj slučaj. Da pljuje moj izbor to ne treba niko da radi, pa makar mi ona pišala po glavi i to je nešto što sam tamo ćutao. Malo se osilio, ali to je moj Pegi, sve mu je oprošteno. Pa i moja sestra koja se uključuje iz nekih razloga, okej budi mi podrška ali moj izbor ostavite meni - rekao je Gastoz.

- Da li ćeš otići sa Anđelom u Crnu Goru? - pitala je Maša.

- Pa ne znam, valjda ćemo otići. Nemam tremu zbog susreta sa Velišom, a imam samo tremu ako mamina kuhinja bude loša, pa kako ću da se napravim da mi se sviđa. Veliša i ja moramo da se odvojimo kao dva muškarca, pa da popričamo. Biće lepo kad budemo otišli - rekao je Gastoz.

