Kako su domaći mediji pisali, Tara se svađala sa bivšim dečkom u jednom lokalu u centru Ohrida, a kada je njegov otac prišao da ih smiri, ona je uzela nož sa stola i krenula na njega. Ona je čoveka jurila nožem po restoranu, a onda su oboje privedeni zbog remećenja javnog reda i mira.

Jovan Markoski oglasio se na društvenim mrežama nakon incidenta koji se dogodio 30. jula u jednom restoranu u Ohridu, kada je, njegov otac napadnut od strane Tare Simov koja ga je napala nožem, koja je tom prilikom privedena od strane policije.

- Čim se završe svi sudski postupci povezani s mojim ocem, kao i postupak koji se vodi protiv lica koje me je 30. jula verbalno napalo, prethodno mi upućivalo pretnje i uvrede, te javno otkrilo moj identitet bez mog pristanka — javnost će čuti istinu direktno od mene. Važno je da naglasim da sam u prošlosti bio zaposlen kod navedene osobe, ali nikada nisam imao bilo kakav lični ili emotivni odnos s njom. Tvrdnje da sam bio njen bivši dečko su potpuno neistinite. U čitavoj situaciji bio je uključen i član moje porodice, a moj otac je tom prilikom bio napadnut. Neću ćutati, ali ću govoriti kada za to dođe pravi trenutak — smireno, jasno i isključivo činjenicama. Istinu ćete čuti od mene lično - napisao je Jovan.

Portal Pink.rs je stupio u kontakt sa Jovanom koji nam je otkrio zbog čega je Tara napala njega i njegovog oca, rekavši da je on radio za Taru od koje je svakodnevno trpeo mobing:

- Ja sam radio kod nje, ona je bila šefica. Ona je maltretirala mene kao radnika, i ostale radnike, ne znam da li će to ljudi priznati, ali tako je. U jednom trentku kada je prešla granicu, ja sam njoj tada poslao poruku da ona ne sme da se ponaša prema meni kao prema članovima njene porodica, kao prema Danilu, što je ona zamerala i ja sam tada prestao da radim kod nje. Ja sam tada pokušao da je prijavima, ali nije bilo osnova za prijavu u policijin jer kako oni kažu to nije bilo dovoljno tada - rekao je Jovan pa je dodao:

- Ona je rekla da sa se ja njoj izvinio, ali to nije istina. Kada smo se mi sreli, ona je meni prišla i napala me je i rekla " Ajde pi*ko reci sada šta imaš, nemoj da te prebijem ovde sada", zapretila mi je medijima kako je ona bitna osoba i da će me poniziti na sve moguće načine. Ja sam joj rekao da mi je žao što ju je poruka uvredila ali da je njen ponašanje tako. Nastavila je da me vređa i ponižava i ja sam je nakon toga prijavio policiji. - objasnio je Jovan.

- U trentuku dok sam ja nju prijavljivao, ona je ušla u sukob sa mojim ocem koji radi u tok restoranu kao kuvar, gde smo se sreli i Tara je njega napala, kada sam saznao to, nije mi bilo dobro, mene nisu hteli da puste iz policije kada su shvatili da je u pitanju moj otac. Oni su čitali moje poruke i shvatili šta je ona radila. Kada su privedeni, moj otac je pušten nakon izjave koju je dao, a Tara je platila neku kaznu. - Objasio je Jovan pa je otkrio da kada će biti suđenje:

- Suđenje je trebalo da bude juče, ali je odluženo, čekamo sada da vidimo kada će biti. MOram da se zahvalim svim ljudima koji su me podržali, pored svega što je ona uradila. Ja kada sam joj rekao da ne želim da je vidim, ona mi je opet zapetila ponovo uz rečenicu "Tek ćeš ti da vidiš šta ću ja da ti uradim" - završio je Jovan.

Autor: pink.rs