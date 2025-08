Uroš Stanić rešeta bez milosti: Sofiju stavio na stub srama i brutalno je izvređao, ona najavila tužbe! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Anđelu Đuričić i Sofiju Janićijević.

- Ovo je Tetovka koja je ušla s Terzom zbog priče u rijalitiju. Devojka koju je sve najgore dočekalo napolju i nema više pranja - rekao je Uroš.

- Njegovu majku je bilo sramota da pogleda bilo koga u oči, moj otac je rekao da je on dečko greota - rekla je Sofija.

- Moja majka je tužila Sofiju zato što je moja majka uvek bila uzdignute glave. Ja nisam mogao da slušam njene laži apsolutno. Setimo se da je Terzi govorila da treba da se obuče lepo jer će Miličin ulazak biti najispraćeniji. Anđelu ova devojka navodno ponižava s Pavlom, a ne može ni da joj primiriše. Sponzori su joj nestali, samo joj je Pavle ostao zato što ona radi sve samo da bi došla u prvi plan - rekao je Uroš.

- Ja molim Uroševu mamu da hitno odvede sina na lečenje jer je on za to i to je to. Uki tuki ćao - rekla je Sofija.

- Kako to da se ljubiš sa tetkom? To je incest - rekao je Uroš.

- Ti si osoba koja je bila u vezi sa muškarcem koji je bio sa dvoje dece. Ja sam devojka koja nema prošlost kako si ti pričao Uki, ja sam devojka koja nikad nije radila u Tetovu kao što si ti Uki, ali mogu da ti poželim sreću da odeš na Tik Tok i uzmeš neki dinar - rekla je Sofija.

- Ne znam do kad ćeš se folirati i uključi već jednom komentare na društvenim mrežama - rekao je Uroš.

- Ja sam tebe blokirala, je l' moguće da me uhodiš sa lažnog - rekla je Sofija.

- Pozdrav za moju drugaricu Anđelu - rekao je Uroš.

- Otkud ovo pomirenje s Urošem? - upitala je Maša.

- Mi smo poslednjih dvadesetak dana spustili loptu, prosto sam i zaboravila uvrede koje mi je izgovorio - rekla je Anđela.

- Je l' bi mogla da popiješ kafu s njim napolju? - upitala je Maša.

- Pa mogla bih, mi smo spustili loptu - rekla je Anđela.

