'Sumnjam na...' Maja Marinković se oglasila za Pink.rs nakon što je pokradena u Budvi, ubeđena da su je pikirali, a evo šta su joj sve ukrali

Šokirana!

Kako je Pink.rs već pisao, rijaliti zvezda i buduća učesnica Elite 9, Maja Marinković pokradena je sinoć u Budvi.

Kako bi saznali šta se dogodilo pozvali smo Maju koja je otkrila sve:

- Tačno je. Iskreno ja sam u šoku čime se ljudi bave. To se desilo u noćnom provodu, ukradena mi je torbica, sa dokumentima, parama, karticama kreditnim i kartica od sata koji sam nedavno kupila. - rekla je Maja pa je otkrila da li sumnja na nekoga:

- Sumnjam na jednu žensku osobu, ćerku od jedne žene koja je boravila sa mnom u Zadruzi 6, i njen dečko. Ja sam napravila toliko frku i paniku, pozvala sam tog dečka i rekla da li je ona to možda greškom uzela, i on kaže kao sad ću da proverim, i posle određenog vremena, mi se javlja nepoznati dečko koji kaže da je pronašao torbicu sa dokumentima, i karticama, ali naravno da u njoj nije bilo novca i parfema, i sjaj za usne. Što meni govori da je to ta devojka, ćerka od A.Ć. I verujem da se istalila se dečkom, ja ne mogu da tvrdim, ali svi elementi vode ka tome. Meni je bitno da su mi vraćena dokumenta, a ovo ostalo njima na dušu. Ne mogu da verujem na šta su sve ljudi spremni - rekla je Maja koja nije htela da kaže koliko joj je novca ukradeno, već je bila srećna da su joj dokumenta vraćena.

Maja je potom otkrila da li joj je taj nemili događaj poremetio odmoru:

- U Budvi mi je prelepo, svi znate koliko ja volim Budvu. Malo me je iznerviralo ovo što mi se dogodilo, ali bitno je da je sada sve ok. Izlazim, uživam, odmaram i naravno punim baterije za Elitu.

Autor: N.B.