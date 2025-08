Pozvali smo Pegija: Ovo je istina o suočavanju s Anđelom i Gastozom! Otkrio gde su završile fascikle, a nećete verovati šta je rekao o njihovoj svadbi

Mesecima iza nas su kako gledaoci TV Pink i čitaoci portala Pink.rs, tako i učesnici najgledanijeg rijalitija ''Elita 8'' imali prilike da čuju i pročitaju šta je Pegi, Gastozov drugar, govorio o Anđeli Đuričić.

Iako je nedavno isplivao snimak njihovog pomirenja koji je celu javnost ostavio u šoku, mi smo kontaktirali Pegi kako bi saznali više detalja o njihovom susretu. Naime, on nam je na samom startu otkrio da li za Anđelu i dalje smatra da je folirant ili je ipak promenio mišljenje.

- Ja nisam ni bio na žurki dugo već kratko, a oni su stalno u nekoj brzini i nismo se ni videli od tada. Govorio sam da je folirant i glumica jer sam mislio da neće opstati, ali sada su me iznenadili. Ja verujem da je ona našla bilo šta da sam ružno o njoj pričao, ne bi htela ni na partiju da mi se obrati, a kamoli kratko da popriča sa mnom. Prvi dan kad smo se sreli Nenad je hteo da napravi foru da me ona kao udari sa sekirom, ali sam drugi dan osetio da mi je iskreno prišla. Kada smo popričali ja sam joj rekao: ''Ako nađeš bilo gde neki klip gde sam ja ružno i vulgarno pričao o tebi, slobodno mi se obrati da raščistimo ili nemoj više nikada''. Ja sam bio ogorčen jer je ona omalovažavala Nenada kao da je on njen bivši i tako dalje. Ona zna da to nije tako kao što je mislila, ali se složila za omalovažavanje - ističe Pegi i otkriva šta se dogodilo sa čuvenom fasciklom:

- Nisam stigao Gastozu da predam fasciklu, ali je sada bacam u kantu jer sam je penzionisao još pre izlaska. Nema potrebe više time da se bavim jer je rijaliti završen i ako je njima sada dobro - dobro je. Ja sam iz srca govorio sve, nemam šta više da kažem. Gastoz i ja nismo uspeli da obavimo razgovor jer smo oboje bili u haosu, ali ja bih rado pričao sa njih dvoje u šestoro očiju, a ne samo s njim i da svi ostavimo to iza sebe. Ja sam uvek branio njega od omalovažavanja nekih, a nju nisam vređao - rekao je Pegi.

Na pitanje šta bi im odneo kao poklon za svadbu ukoliko se dogodi u skorijoj budućnosti što mnogi njihovi fanov i priželjkuju:

- Daleko je da razmišljam o tome jer su oni samo prijatelji, možemo da razmišljamo o tome kad obelodane vezu. Ne znam šta bih im kupio, ali fascikle ne bih donosio. Možda bih doneo neki album sa njihovim slikama i zanimljivim citatima, šalim se naravno. Sve u svemu se još nisam video s njima, ali ne mislim da će me on otpisati kao što su svi pričali pogotovo zato što on izgovara sve što sam i ja rekao. Za Pavla je rekao isto sve što i ja, a to je da oni nisu veliki prijatelji već poslovni saradnici - završava Pegi.

Autor: N.Panić