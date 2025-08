HAOS NA PINKU: Luka upao u studio! Došao da se suočio sa Bajinim obezbeđenjem i otme ključ od Maseratija, nastao KARAMBOL! (VIDEO)

Pogledajte šta se desilo za vreme reklama!

Luka Vujović za vreme reklama došao je do zgrade Pinka, kad je čuo kako Aneli Ahmić napadaju Sandra Obradović i Milena Kačavenda. Mi smo ga zetekli kako razgleda poklone koji su stigli, a onda smo se zajedno uputili ka studiju.

On je želeo da vidi obezbeđenje koje je poslao njegov otac Baja Vujović da čuva Sandru, a onda i najavio da će oteti ključeve od Masertija.

Luku smo poveli do Aneli, ali je on prvo sreo Sandru, koja mu je bacila par prozivki, na koje je on ostao imun.

Luka se nakon toga u studiju suočio sa obezbeđenjem koje je došlo sa Sandrom i Milenom, a gospodin je demantovao da ga je poslao Baja.

Kako je tekao njihov razgovor pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić