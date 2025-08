Blokirala me je, ljubomoran sam kao pas: Svi bruje o raskidu Stanije i Alibabe, on se odmah oglasio za Pink.rs!

Evo šta se dešava!

Danas je u medijima odjeknula vest da su Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić stavili tačku na svoju ljubavu vezu i da ga je starlera blokirala na svim društvenim mrežama. Mi smo odmah stupili u kontakt sa Alibabom, kako bismo saznali šta je istina.

Alibaba je za Pink.rs rekao da su njih dvoje i dalje u vezi i da je do problema došlo samo na društvenim mrežama.

- Blokirala me pošto sam ljubomoran kao pas, pa da nemogu više da čitam komentare, ali svakako čitam sa lažnih profila, ali sam miran kao miš i to je to - rekao je Asmin, pa nastavio:

- Pokušao sam Staniji da pokažem ko je muškarac u našoj vezi, ali sam popio blok. Mnogo sam ljubomoran, iako nemam razloga, a ni Stanija mi ne da povod za to, ali takav sam. Znam kakvu ženu imam pored sebe, koja poseduje sve kvalitete i koja izgleda kao prava bomba. ⁠Ona je izbacila video na svom Instagramu kako trenira. I to je sve super, ali sam izljubomorisao na njenog trenera, jer odakle njemu pravo da je snima… Pa me je Stanija blokirala zbog našeg mentalnog zdravlja. U suštini stalno ljubomorišem i odem na blok - dodao je on za Pink.rs

Autor: A. Nikolić