Zajednička bol nas je spojila: Uroš Stanić obelodanio sve o novoj vezi, ovako je misteriozni muškarac uspeo da ga zavede! (VIDEO)

U toku je emisija ''Narod pita'', a voditeljka Ana Radulović ugostila je Anu Nikolić i Uroša Stanića.

Uroše, kako je u vezi? - upitala je voditeljka.

- Mnogo mi je drago što mi je ušao u život jer otkad je on tu sve je drugačije, on mi ulepšava svaki dan i mnogo mi pruža pažnje i ljubavi. Zove se Ander i mnogo vodi računa o meni, sudbina nas je nekako navela na to da se spojimo. On je bolovao od raka, ali hvala Bogu izlečio se. Neka zajednička bol nas je spojila i ne znam kako bih mu se zahvalio što je tu za mene - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić