Zaljubljen sam: Uroš Stanić otkrio da uživa u ljubavi sa momkom iz Beča, priznao da će tužiti Terzu i Sofiju, pa najavio njeno RASKRINKAVANJE (VIDEO)

Uroš Stanić sinoć je gostovao u emisiji "Narod pita" sa Anom Nikolić i Stefanom Kordom.

Pred sam početak emisije, Uroš je otkro da je zaljubljen i da uživa u ljubavi.

- Ja sam emotivno zauzet. Srećan sam, imam dečka, prelepo mi je. Ne želim da ga eksponiram, posvećen je pažljiv i romantičan. On je iz Beča, moje je godište. Bili smo danas u bioskopu. On mi pruža ljubav koju sam želeo da imam. Zove me, brine se, teši me. Ko god da mi poruku ide na blok, a njemu ako neki muškarac pošalje poruku, pravim mu pakao od života. Uživamo u ljubavi. Ima novca, to mi nikad nije bilo presudno. Gradićemo zajedno sve - rekao je Uroš.

Uroš je priznao da je imao estetske korekcije, zbog kojih sada izgleda drugačije.

- Radio sam usta, bradu. Radio sam podbradak. Mada sam dosta i smršao. Zadovoljan sa sa sobom. Sa mamom sam u kontaktu, sa Anitom, Milicom Veličković. Sa Terzom samo na sudu se viđam. Rado ću ga strpati u zatvor.

- Moram da kažem da ću sa Terzom biti na sudu, rešio sam to. Sofija mi je svašta izgovarala, sahranjivala moju majku, mene je psovala i maltretirala. Moja majka će je tužiti. Karića, Sofiju, Terzu, voleo bih da vidim u zatvoru. Imam advokata, napravio sam dil sa njim - izjavio je Stanić pa dodao:

- Na sudu sam i sa Aneli i sa njenom sestrom Sitom, ona je meni govorila da nemam gde da živim , i ona treba u zatvor.

