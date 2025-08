Blista od sreće!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Danijela Dujkovića Munjeza, Nenada Macanovića Bebicu i Milenu Kačavendu.

- Munjo kako je protekao susret sa Konstantinom? - pitala je voditeljka.ž

- Bojao sam se susreta. Oseti sam tu neku hemiju i nešto. Stefani mi je pričala da se stidi i da se boji kad neke ljude prvi put vidi. Da mi sad kaže da dođem otišao bih iz emisije. Jako sam se lepo osećao - rekao je Munja.

- Kako je Nina dopustila susret sa Kostom? - pitala je voditeljka.

- Nema ona šta da dopusti, ja sam otac, a Stefani je majka. Vidim da je Stefani ispala jako fer prema meni. Nije njoj lako, shvatam da sam pogrešio u nekim stvarima unutra. Smatram da će onda posle nekog vremena da shavti da je to nešto najlepše i ja sam joj potpora u svemu. Vidim da puno pažnje pruža. Ona se totalno dala u ulogu majke i jako mi se to sviđa. Nisam ni sumnjao. Imala je neke situacije kod kuće sa Ninom za mene. Meni je bitno da Stefani ima dobar odnos sa njom. Trebali smo da sačekamo socijalno da dođe da utvrdi da je sve u redu, pa da joj se vrati starateljstvo. Nije njoj bilo oduzeto starateljstvo, ali sam smatrao da ne trebam da se poajvaljujem dok je starateljstvo kod Nine. Stefani mi je isto bila nasmejana. Video sam da je bila neispavana. Tu smo ona i ja za dete, ne treba nam nijedna baba.

- Videla sam da si napisao Konstantin Grujić Dujković - rekla je voditeljka.

- To su i Stefanine reči, sve je u dogovoru sa njom. Tako će pisati - rekao je Munja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić