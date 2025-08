Razvezao jezik: Bajin prijatelj obelodanio sve o paklenoj taktici Site Ahmić, ovako je planirala da uništi Sandru! (VIDEO)

Sve izašlo na videlo!

U toku je emisija ''Narod pita'', a voditeljka Ana Radulović je ugostila Uroša Stanića, Sandru Obradović i Luku Vujovića.

- Pozdrav, ovde Miloš iz Beograda. Moje društvo i ja imamo rutinu da sednemo na ručak i gledamo Elitu, tako da smo sve lepo ispratili. Bajo je moj poznanik, moram da pohvalim Sandru jer je ostala dostojanstvena - rekao je Miloš.

- Hvala puno, svi su oko mene zadovoljni - rekla je Sandra.

- Ti si se našla na putu monstrumima, a to su Sita Ahmić i Biljana Vujović. To su organizovane grupe koje daju podršku svima da gaze ljude koje im se nađu na putu, one su na sve spremne. Govorim nešto što vrlo dobro znam šta pričam. Čovek Bajo je devedesetih godina bio u mutnim vodama, ali čovek već decenijama živi normalan život i radi. Njega su ljudi zvali da ga upozore šta Ahmićeve rade, on je čovek velikog srca kao i Sandra. Iza tog čoveka stoje ozbiljna dela - rekao je Miloš.

- On je trebao da sačeka da ja izađem i onda meni da predoči sve što zna i ima, pogrešio je. Moja prošlost nije bila bajna kao i njegova, ali morate da znate da on može jedino da me ne podržava u tom odnosu i to je to. On ne može da se meša jer ja imam dovoljno godina i svoj život, tako da me ostalo ništa ne zanima - rekao je Luka.

- On ima mnogo razloga da ima stav kakav ima i da misli kako misli. Ništa što Baja govori nije slučajno i on ima ljude od kojih može da dobije informacije koje želi - rekao je Miloš.

- On preko mene vodi rat sa mojom majkom i to je tako. Šta će on da radi ako ja ugasim telefon i odem sa Aneli u Ameriku? Hoće da bude pop*šan ili će da bude ponosan? Ja volim njega kao sve članove porodice, ali neću dozvoliti da mi on bira devojke i partnere - rekao je Luka.

- Instagram stranica koja je objavljivala sve laži za Sandru, to je vodila Sita Ahmić naravno. Sav napad na Sandru dolazi iz jednog centra i to je tako - rekao je Miloš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić