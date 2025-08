DOKAZ CRNO NA BELO! Ivan očajnički molio Jelenu da vidi psa Beku, pa nakon što je dobio HLADAN TUŠ, osuo rafal po njoj! (FOTO)

Šok!

Ivan Marinković je više puta tokom trajanja ''Elite 8'' istakao da je uspeo da prežali propali brak sa Jelenom Ilić i ostavi ga u prošlosti. Međutim, po svemu sudeći nije tako.

Naime, i pored toga što je njihov brak papirološki završen i nemaju nikakve obaveze jedno prema drugom, Mariković daje sve od sebe da sa njom ponovo započne kontakt, ali mu po svemu sudeći, to ne ide od ruke.

Portal Pink.rs došao je u posed prepiskama, na kojima se jasno vidi da Ivan traži od svoje bivše supruke da vidi psa Beku, koji je ostao da živi sa Jelenom.

Gde je Bekana? - napisao je on u nadi da će mu Jelena proslediti sliku ljubimca, ali to se nije desilo, te je on na drugi način pokušao da je ''smekša''.

Nakon toga, Ivan je poslao brojne videe na kojima su drugi kućni ljubimci, kako bi joj stavio do znanja da želi da vidi Beku, a kada je video da to nije urodilo plodom, slikao joj je sudski poziv i poručio joj da je blam.

- Kako ti lažeš, Bože. Je l' ti tako lakše?! - upitao je Ivan.

Autor: S.Z.