Tenzija dostigla vrhunac: Ivan Marinković na meti osuda, Milovan raspalio žestoku paljbu! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila paklenu četvorku, Ivana Marinkovića, Aleksandru Nikolić, Milovana Minića i Milovasavu Pravilović. Usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Želim da pitam Ivana kome on drži predavanje o očinstvu i majčinstvu? Da li on ima neku slamku za koju se hvata da je bar nekad bio dobar otac ćerki ili sinu? Da li je Leni bar nešto kupio? On nekome drži slovo, šta njega interesuje da li će Aleksandra da se bori za starateljstvo? Ne može otac bolje da čuva dete od majke, čast izuzecima. Ivan i Aneli su isti što se tiče roditeljstva. Ona isto ode samo da pozira da se slika sa Norom da bi izbacila na TikTok, a onda se vrati u Beograd i jaše. Ivan se šlihta svima, prokockao je honorare i pre neko veče je prosio za 500 evra - govorila je gledateljka.

- Treba da se sakrije iza paravana i da smrdi, a jedini argument mu je da je šesti i da ga je narod doveo do tog mesta, upravo takvi su ga i doveli. Sramota me je sa ovom budalom da pričam o roditeljstvu, paket pelena nije kupio. Naša deca će da budu sa nama, za razliku od tvoje dece jer si klošar koji ne ferma svoju decu 2% - dodao je Milovan.

- Aleksandra, gde ti je ćerka? - pitao je Ivan.

- Sramota da te bude, oče jedan, matori jarče - govorila je gledateljka.

- Sram tebe bilo, mrš i tebe - dodao je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić