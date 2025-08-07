NE BIRA SREDSTVA! Ivan Marinković pokušao da ponizi Aleksandru preko intimnih klipova, ona totalno preokrenula igricu u svoju korist! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović.

- Milovane, kako se ti boriš za svoje dete, tako što se javno j sa Aleks? - glasilo je pitanje.

- Ja imam ravnopravno starateljstvo sa svojim detetom. Ja ne znam kako je ona reagovala, dete je samo izrazilo želju da želi da upozna što pre Aleksandru. Aleksandra je prihvatila ekstra moju ćerku, a to mi je najbitnije.Nisam imao potrebe da joj objašnjavam jer joj je sve bilo objašnjeno. Ona mi je rekla da me voli i da sam ja njen otac šta god radio - rekao je Milovan.

- Bilo mi je jako neprijatno. Kad sam ušla u auto ja sam zablokirala. Ona mi se prva obratila i rekla da nema potrebe da mi bude neprijatno. Provele smo tri dana zajednoo - rekla je Aleks.

- Šta dete razume? Da je skakala po ku*čevima, da je majka pucala u sestre, da je majka pi*kom? - skočio je Ivan.

- Mene hoće i moja i tuđa. Ja bih brinula i o tvojoj. Voleli bi me više nego tebe - skočila je Aleks.

- Vi ste dva idiota i dva bolesnika - rekao je Ivan.

- Ti si primer kakav čovek ne treba biti. Ti si deponija smeća - rekao je Milovan.

- Milovan ima preko 500 snimaka u svom telefonu kako je*e Aleksandru - rekao je Ivan.

- Molio me da mu pokažem - rekao je Milovan.

- Pokazaće ti Milovan posle da naučiš nešto. Se*sualni život je život, ne možeš da me uvrediš - rekla je Aleks.

- Ležimo Aleksandra i ja u krevetu i imamo kao performans. Stvarno strast, ludilo, a ona kaže da nas on gleda. To je trajalo jedno pola sata, ja nikad strastveniju ženu nikad nisam video. Ovaj Gargamel leži i gleda ovako u krevetu - rekao je Ivan.

- Nisam ja rekla da je on, nego je on rekao da sam ja. Ne možeš da me uvrediš, komedija si, žalost, tuga, jad i čemer. Ja reko ti neki strastveni baja, ne daj bože nikom. Ajde se skini da vidimo tvoju muškost! Ništa nisam osetila, od tih ološa postala sam i ja loša - rekla je Aleks.

- Ovi tamo u prodavnici čekaju da donesu kese, a ona kaže: "Ma je*eš kese" - prepričavao je Ivan.

- Smeta mi jer čovek izmišlja i laže. Aleksandra jeste strastvena žena, ja to puno bolje znam od njega. Ti ćeš moći samo snimke u glavi da praviš. Tebi je doživljaj jer si joj prišao sa leđa - rekao je Milovan.

Autor: A.Anđić