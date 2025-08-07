AKTUELNO

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Terza upoznao malu Barbaru, a onda više nikad nije pozvao Milicu! Ovo su najnoviji detalji

Milica Veličković se oglasila za naš portal i otkrila da je Terza nije zvao nakon što je upoznao ćerku!

Borislav Terzić Terza pre par dana upoznao je ćerku Barbaru, a mi smo sad pozvali Milicu Veličković kako bismo od nje iz prve ruke saznali u kakvom su odnosu nakon toga i da li im se komunikacija popravila.

Međutim, Miliica nije imala lepe vesti, pa je za naš portal otkrila da joj se Terza od tog dana nije ni javio.

- Upoznao je ćerku i dozvoljeno mu je da je viđa i čuje kad hoće, ali me nije zvao od tada da me pita za nju. Rekao mi je samo da ne može da je vodi sa mnom kod lekara jer nije tu, tako da sve je onako kao što sam mislila da će biti nema pomoći za neke osobe - izjavila je Pink.rs portal Milica Veličković.

