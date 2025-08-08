AKTUELNO

Pink.rs u posedu prepiski Asmina i Luke: Otkriveno ko je kome prvi pretio i zbog čega (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Isplivali dokazi!

Nakon haosa koji se desio prethodne noći u emisiji Narod pita, kada je Aneli Ahmić otkrila da je Asmin Durdžić pretio Luki Vujeviću, u emsiju su se uključili i Luka i Asmin.

NJih dvojica su na sve moguće načine pokušavali da dokažu ko je koga prvi zvao i zbog čega. Dok je Luka govorio da mu je Asmin pretio i da želi da se susretne sa njim, Asmin je govorio da je Luka njega prvi zvao.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

Luka je tokom emisije Narod pita čitao poruke koje mu je Asmin slao, a sada je Pink,rs došao u posed njihove prepiske.

U prepiskama se vidi da je Amsinu zasmetalo što sporna slika koju je Anelina majka okačila, te je rešio da se obračuna sa Lukom. Usledili su pozivi sa Asminove strane a Luka je na pojedine odgovarao, na pojedine ne. Naime, Asmin je napisao Luki da je prekišrio dogovor jer se slikao i snimao sa Norom i to je okačeno na društvene mreže te je Durdžić odmah reagovao.

Rešio da istera stvari na čistac: Asmin se oglasio, stigao u Bosnu na suočavanje sa Lukom: Ne bude li se pojavio biće najveća... (FOTO)

On je danas došao u Bosnu gde je pozvao Luku da se "obračunaju", a da li će doći do susreta ostaje nam da ispratimo.

Autor: pink.rs

#ANELI

#Asmin

#ELITA

#elita 8

#luka

