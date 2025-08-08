Blista od ljubavi i sreće! Anita prvi put progovorila o dečku, više ne ponavlja stare greške: Puno puta sam se opekla...

Pobednica "Elite 7" za Pink.rs priznala koliko je srećna i ispunjena!

Pre nekoliko dana u javnosti je odjeknula vest da je pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović u vezi sa najboljim drugom Nenada Marinkovića Gastoza, Boškićem.

Iako su njih dvoje krili svoju vezu, raskrinkani su kad ih je Gastoz usnimio jednom prilikom za svoj Instagram stori, a kasnije smo i mi došli u posed do snimka sa završne žurke na kojem su se ljubili.

Mi smo je pozvali kako bismo iz prve ruke saznali detalje o njenom ljubavnom odnosu sa Boškićem, ali pobednica "Elite 7" nije želela previše da otkriva.

- Neke stvari su igrom slučaja isplivale u javnost, želim svoj privatni život koliko god da je to moguce da sačuvam od javnosti i da svoju privatnost zadržim za sebe. Ja jesam javna ličnost i svesna sam da je mnogima interesantno da znaju sve, pogotovo ljudima koji me prate i vole, ali mnogo sam se puta opekla i bila brzopleta sa svojim izjavama i komentarima, od sada ću plasirati onoliko koliko ja budem želela da se zna o bilo ćemu. Jedino što mogu da vam kazem, da mi je jako lepo u vezi, da sam srećna i ispunjena na svim poljima - rekla je za Pink.rs Anita Stanojlović.

Autor: A. Nikolić