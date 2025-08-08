AKTUELNO

Domaći

Blista od ljubavi i sreće! Anita prvi put progovorila o dečku, više ne ponavlja stare greške: Puno puta sam se opekla...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pobednica "Elite 7" za Pink.rs priznala koliko je srećna i ispunjena!

Pre nekoliko dana u javnosti je odjeknula vest da je pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović u vezi sa najboljim drugom Nenada Marinkovića Gastoza, Boškićem.

pročitajte još

Ovo je novi dečko Anite Stanojlović: Javnost ga već poznaje, Gastoz raskrinkao sve detalje tajne afere! (VIDEO)

Iako su njih dvoje krili svoju vezu, raskrinkani su kad ih je Gastoz usnimio jednom prilikom za svoj Instagram stori, a kasnije smo i mi došli u posed do snimka sa završne žurke na kojem su se ljubili.

Mi smo je pozvali kako bismo iz prve ruke saznali detalje o njenom ljubavnom odnosu sa Boškićem, ali pobednica "Elite 7" nije želela previše da otkriva.

pročitajte još

OD MISTERIJE DO EKSPLOZIJE! Pink.rs u posedu snimka Anite Stanojlović i njenog novog dečka: Blistaju u ljubavi, dok se ljube pred svima (VIDEO)

- Neke stvari su igrom slučaja isplivale u javnost, želim svoj privatni život koliko god da je to moguce da sačuvam od javnosti i da svoju privatnost zadržim za sebe. Ja jesam javna ličnost i svesna sam da je mnogima interesantno da znaju sve, pogotovo ljudima koji me prate i vole, ali mnogo sam se puta opekla i bila brzopleta sa svojim izjavama i komentarima, od sada ću plasirati onoliko koliko ja budem želela da se zna o bilo ćemu. Jedino što mogu da vam kazem, da mi je jako lepo u vezi, da sam srećna i ispunjena na svim poljima - rekla je za Pink.rs Anita Stanojlović.

Foto: Pink.rs

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Anita progovorila o majčinstvu: Nahvalila svoje sposobnosti, Anđelo spomenuo vaspitanje njenog sina Alekseja

Domaći

EKSKLUZIVNO PRIZNANJE U MAGAZINU IN! Marina Visković otkrila sve o novoj ljubavi iz Dubaija, pa priznala da li staje na ludi kamen: Prvi put u životu

Domaći

VIŠE SE NE KRIJU: Anita Stanojlović i Boškić uživaju u ljubavi, njegova objava sve oduševila (FOTO)

Domaći

Uspomene sa decom bacile su sve one uspomene iz braka u zaborav: Dušica Jakovljević progovorila o bivšem mužu, a evo šta kaže o sadašnjem partneru s k

Domaći

Otkrivamo koga će Anita poljubiti u ponoć: Pobednica Elite 7 priznala da ima dečka, a evo šta će poželeti Anđelu (FOTO)

Domaći

Moj partner je uz mene i kad ima smeha i kada ima suza: Tea Tairović u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs otvoreno o ljubavi, lepim i teškim trenucima