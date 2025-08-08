GASTOZ MI PEVA NA SVADBI, A TI SI MI KUM: Uroš i Mića podigli studio na noge! Pljušte uvrde među bivšim cimerima (VIDEO)

Gori studio zbog rasprave Lepog Miće i Uriša Stanića!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.

Na samom početku uključio se gledalac koji je istakao da je iznenađen zbog Gastozovog kašnjena.

- Uroše, mislim da si bio među najboljim učesnicima po hrabrosti i otvorenosti. Mislim da si zaslužio bolje mesto, do petog mesta si trebao da budeš. Davao si sebe i učestvovao u svakoj emisiji -rekao je Gledalac.

- Mene gledaoci vole, ja vodim samo ljubav, ja sam romantičan -rekao je Uroš.

- Tebi je razvaljen kao paprika, ti si pričao da si u bu*lju. Pričaj kako ti je pukao č*ar -rekao je Mića, a u tom trenutku je u studio stigao i Nenad.

- Stigao sam da izdominiramo ovde. Mićo koliko puta si pomenu njegov analni otvor Mićo?

- Gastoz je hteo da ga je*e ovo je pe*er -rekao je Mića.

- To je prostak i primitivac -kazao je Uroš.

- Jedan gledalac ti je predložio, ako budete pravili svadbu predlažem za kumove Miću i Karića -rekao je gledalac Nenadu.

- Budi ti kum, ponavlja se od pre sedam dana. Budite vi kum -besno je reagovao Mića.

- Ne bih ja sebi to dozvolio -rekao je Gastoz.

- Je*aće te u sred Amsterdama. Usvoj Uroša, povedi kući ovu pederčinu. Tamo sedi keru, sedaj tu, mrš tamo -rekao je Mića.

- Mića me maltretira, u Amsterdamu pravim feštu, Gastoz mi peva, a ti si mi kum -rekao je Uroš.

- Šta misliš kako ga prima Uroš? -pitao je Mića.

- Ja apelujem da Anđela dovede Snupija da rešimo Miću.

- Ja se slažem da gledaocima, mi se slažemo da kumovi treba da budu Karić i Mića -ponovio je gledalac.

- Ja se slažem da popušite ku*ac, je*o te kum provokatoru jedan. Šta je to nego provokacija, kumstvo je svetinja. Nemoj se za*ebavati sa kumstvom, to je iznad poštovanja. Sram da te bude,. šta ste vi? Pišači ku*ca Gastozovi? Prvi si počeo, ponašaj se normalno, postavlja pitanja, a ne provociraj. Meni se ne obraćaj, ja sam ti rekao da je kumstvo svetinja, a ti se sa tim sprdaš. Ti se dogovaraš kome ću ja biti kum? Kumuj Urošu, evo vodi ga i je*i ga, pogledaj na šta ova nakaza liči, obriši sp*rmu s usta. Gle mu tašne, pogledaj -urlao je Mića.

- Ja sam u šoku stvarno, izbaci psovke iz upotrebe i ponašaj se -rekao je Uroš.

- Anđelinu venčanicu da nose Sofija i Sofi -dao je predlog gledalac.

- Imam ja predlog za tebe, uđi u rijaliti ja da ti ja pokažem šta je kum. Hoćeš da budeš ono? Evo ti je*i dečka svog -vikao je Mića.

- Ja te branim Sejo -rekao je Uroš.

- Da nakonče bude Mateja -dodao je gledalac.

- Zapisao sam predloge, razmotiiću sve sa Anđelom -našalio se Gastoz.

- Kačavenda može da bude stari svat. Svi se slažemo, tebi je ovo treća krina, treba da staviš četvrtu krunu, ali nemaš mesta -rekao je gledalac.

- Kakva četvrta krina, ušao sam po lovu, ne po krunu, gledaj šta ste mi napravili -rekao je Nenad.

- Sejo, bavi se svojim poslom, ja sam rekao da stavi fasadu na kuču, taj mu predlog daj, da dobije porodicu, to su krune Sejo -rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. V.