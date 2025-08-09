AKTUELNO

Zadruga

LETI PERJE: Gastoz i Mića žestoko zaratili, netrpeljivost došla do potpune ESKALACIJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nenad Marinković Gastoz otkrio je koji trenutak s putovanja na kom je bio sa Anđelom Đuričić će posebno pamtiti.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Slađa iz Hrvatske je kraj telefona. Pozdrav gostima. Posebni pozdravi za Gastoza. Koji trenutak s putovanja sa Anđelom ti je ostavio poseban trag i koji ćeš pamtiti? - upitala je gledateljka.

- Kada se Anđela igrala sa bebom od njene sestre. Jedva je čekala taj trenutak. Nije mogla da dočekala da vidi bebu, jer je bila toliko dugo u rijalitiju - rekao je Gastoz.

- Veoma mi je drago jer vam je lepo. Uz vas sam i veoma mi je drago što ste srećni i što je sve kako treba - dodala je gledateljka.

- Gospođo, veoma ste pristrasni. Sramota me je da slušam sve ovo - kazao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#ZADRUGA ELITA

POVEZANE VESTI

Zadruga

Leti perje: Ša i Miona žestoko zaratili sa Urošem, sevaju uvrede! (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat: Korda i Andrej žestoko zaratili! Leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE! Marko žestoko zaratio sa Mićom! Leti uvrede na sve strane! ŠOK! (VIDEO)

Zadruga

Ori se Bela kuća: Kadra i Milena žestoko zaratili! Leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE: Anđela i Gastoz BRUTALNO zaratili! Ona više ne želi ni da čuje za njega! (VIDEO)

Domaći

NAPETO NA SAMOM SARTU! Uroš i Mića počastili jedan drugog žestokim uvredama, leti perje na sve strane! (VIDEO)