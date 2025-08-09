AKTUELNO

ONA JE KLEPTOMANKA: Gledateljka optužila Anđelu da je pokrala bivšu prijateljicu, Gastoz stao u odbranu svoje devojke! (VIDEO)

Šok!

U toku emisije ''Narod pita'' uključila se naredna gledateljka, koja je optužila Anđelu Đuričić da je tokom odrastanja prekinula kontakt sa svojom drugativom iz detinjstva, jer joj je ukrala stvari iz kuće.

- Anđela može da otkrije zbog čega se ne druži više sa drugaricom iz osnovne škole iz Baošića. Evo, ja ću da otkrijem. Anđela je krala iz njene kuće stvari. Ona je kleptomanka. Verovatno će negirati ove moje navode, jer je običan lažov. Veoma mi se dopada kako Stanić komentariše sve, vidi se - kazala je gledateljka.

- Kako da ne gospođo, samo vi pričajte - kazao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

