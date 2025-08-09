AU! Gledalac udario na Anđelu i njene roditelje: Evo kako je Gastoz reagovao na tvrdnje da otac i majka FORSIRAJU NJENO UČEŠĆE U RIJALITIJU (VIDEO)

Gastoz brutalno odgovorio gledaocu!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.﻿

Jedan od gledalaca koji se uključio u program, pokušao je da obuzda Lepog Miću. Istakao je da podržava Gastoza, ali o Anđeli Đuričić nije imao reči hvale.

- On je iskusan rijaliti igrač, smao što brzo potroši nagrade.Moj savet je da bude manje galantan i da misli malo više o budućnosti. Teško mi pada što ih Mića večeras vređa -rekao je gledalac na samom početku.

- Pusti mene, ja sam najgori. Evo ti pe*erčića -vikao je Mića.

- Pevač bez ijednog hita koji seje mržnju. Izdaješ drugare i braniš ljubavnice -rekao je Uroš.

- Ova muška d*olja je htela da ga je*em, ja niam želeo -vikaoje Mića.

- Dragi gledaoci, Mića ne može da se suoči sa osobama. Narod te mrzi i ne podnosi, budi parlamentaran. Krivo mi je Miće što si u ovakvom stanju. Ja sam dete -rekao je Uroš.

- Nisi ti dete, ti si muška ku*va -vikao je Mića.

Gledalac je rekao da smatra da je Gastoz zaslužio pobedu, ali da je Anđela drugoplasirana upravo zahvaljujući njemu.

- Ona je sad druga osoba. Sela je u čelo crnog stola i ostala do kraja. Ona je navukla Gastoza, sa svim turbulencijama, ona je osvojila Gastoza i drugo mesto. Zbog para su njeni ćerku forsirali u rijaliti. Ti treba da se otkačiš nje, traži drugu priliku -rekao je gledalac, a Gastoz se nije složio.

- Nisu oni Kulići! Ne slažemo se, ali sve okej. Ja sam u Eliti jurino nju -rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. V.