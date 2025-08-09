NJEGA DETE NE ZANIMA: Stanić dao sud o prvom Terzinom susretu sa ćerkicom Barbarom, pa istakao da je on naslednik Ivana Marinkovića: Umesto sa ćerkom, vreme provodi sa Slađom! (VIDEO)

Bez ustezanja!

Uroš Stanić otkrio je da je proveo neko vreme sa Milicom Veličković, te je progovorio i o susretu Borislava Terzića Terze sa ćerkom Barbarom.

- Bio sam sa Milicom i sa Barbarom, mala Barbara je kao šećer pravi. Terza je bio jedan dan sa Barbarom, to je samo da bi se slikao sa njom i kako bi delovalo da je on dobar otac. Dvadeset hiljada dinara je dao Milici i nestao. Nije se udostojio da pita za dete nakon toga. Sada kada ima pristup detetu, on provodi vreme sa Slađom Blamolinom. Užasan je čovek, vidim da je Milici zbog toga veoma teško. Ja konstantno dobijam razne pretnje zbog svega. Terzu dete ne zanima. Nekako mi deluje kao da je Terza naslednik Ivana Marinkovića po tom roditeljstvu - kazao je Stanić.

Autor: S.Z.