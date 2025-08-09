AKTUELNO

Zadruga

BEZ UVIJANJA U CELOFAN: Gastoz otkrio šta nakon svega misli o Kariću, evo šta mu NAJVIŠE zamera! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Nenad Marinković Gastoz je tokom emisije ''Narod pita'' prokomentarisao Stefana Karića.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je normalac, ali mislim da je malo preterao nakon izlaska, iskreno. Takođe, Anđelini klipovi, to ne znam šta mu je trebalo da on toliko to potencira. Okaraktersana je kao najgora, kao da je neka pro*titutka. Anđela je i sama želela da zbog svega lošeg što je prošla, sa mnom ne ide dalje u rijalitiju i nema intiman odnos, da se ne bi svi koji nisu mogli očima da je gledaju naslađivali - kazao je Gastoz.

- Anđela je tok Karića stalno branila tamo, to si zaboravio. Onda kada joj više nije odgovarao, okrenula mu je leđa. Ti si sam govorio da se ona razumela sa njim najbolje. Šta se desilo, pa je to prekinuto?! - dodao je Mića.

- A kako si ti ranije imao lepe reči za nju, a više ih nemaš?! - upitao je Gastoz.

- Gastoze, ti si jedan folirant običan - kazao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

