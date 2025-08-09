TERZINE BAHANALIJE NA ZLATIBORU! Ne odvaja se od Slađe Poršeline, Milica otkrila: Otkad je upoznao ćerku nije zvao da pita za nju!

Borislavu Terziću Terzi se posle "Elite" konačno, uz mnogo muke, ostvarila najveća želja - da upozna ćerku Barbaru.

Posle mnogo rasprava sa bivšom verenicom Milicom Veličković, koju je trudnu prevario u "Eliti" sa Sofijom Janićijević, dozvolila mu je da vidi ćerku. Proveli su zajedno popodne pre nekoliko dana, a Terzić je tada priznao za medije da mu je susret sa naslednicom bio veoma emotivan.

Posle toga se, međutim, sve vratilo na staro - Terza je sa Slađom Poršelinom sa kojom je, po svemu sudeći, sada već u ozbiljnoj vezi, zbrisao na Zlatibor, gde uživa za sve pare. S druge strane, Milica je pre dva dana za Pink.rs otkrila da Terza otkad je upoznao ćerku više nije pozvao da za nju pita.

- Upoznao je ćerku i dozvoljeno mu je da je viđa i čuje kad hoće, ali me nije zvao od tada da me pita za nju. Rekao mi je samo da ne može da je vodi sa mnom kod lekara jer nije tu, tako da sve je onako kao što sam mislila da će biti nema pomoći za neke osobe - izjavila je Milica Veličković za naš portal.

Terza i Slađa su u međuvremenu nastavili da žive život punim plućima, o čemu svedoče nove fotografije i snimci sa društvenih mreža. Zaljubljenom paru su se prošle noći pridružili Mateja Matijević i Filip Đukić, koji su na srpskoj planini pravili predah od puta do crnogorskog primorja, gde su se uputili.

Svi zajedno su lumpovali u jednom klubu do ranih jutarnjih časova, a zajedničke fotografije privukle su pažnju na društvenim mrežama.

Autor: D. T.