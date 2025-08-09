Slikao se sa ćerkom zarad lajkova, dao Milici 20.000 dinara i nestao! Uroš Stanić ispljuvao Terzu i najavio mu tužbu: Slađa ga finansira! (VIDEO)

Bivši učesnik "Elite" Uroš Stanić razgovarao je s okupljenim novinarima ispred TV Pink prošle noći, uoči gostovanja u emisiji "Narod pita" i tom prilikom žestoko isprozivao pojedine bivše cimere iz rijalitija i najavio tužbe za neke od njih.

Prvi na spisku tuženih biće Luka Vujović, zbog ponašanja prema Staniću u emisiji u kojoj su gostovali zajedno. Uroš je u Vujovićevom ratu sa Asminom Durdžićem Alibabom, Anelinim bivšim, zauzeo Durdžićevu stranu.

- Sa Alibabom sam konstantno u kontaktu, pružio mi je podršku i bio uz mene u tim situacijama. Konsultovao sam advokata, za sve što je radio u toj emisiji, odgovaraće pred sudom. Alibaba je moj drugar, osoba sa kojom sam na vezi 24 sata, dopisujemo se... Mnogo je dobar čovek, drago mi je da se čujemo non-stop - objasnio je Uroš.

- Smatram da Aneli nije podobna majka, videli smo njene postupke u rijalitiju, testove za trudnoću, kiretaže, pretnje suicidnim mislima, alkoholisana stanja, seksualne odnose za praznike... - rekao je Stanić, koji navija da starateljstvo nad Norom pripadne ocu.

Osvrnuo se i na to što Borislav Terzić Terza, prema svedočenju Milice Veličković, nije nijednom pozvao da pita za ćerku nakon što ju je konačno upoznao.

- Jako mi je krivo. Milica mi je ispričala situaciju, Terza je iskeširao samo 20.000 dinara, slikao se sa ćerkom zarad medija i Instagrama, lajkova i samo nestao. Milica je rekla da može da ima komunikaciju sa ćerkom kad god poželi, on se nije udostojio da joj napiše poruku:"Kako je Barbara". Trenutno mu je Slađa bitnija, koja ga finansira. Pokupio je i on nešto od Sofije Tetovke, našao je sponzorušu koja mu sve plaća. Žao mi je Milice, vidi se po njoj da to teško podnosi, da se teško oseća... Daš čoveku priliku, on je ne iskoristi, a ovamo govori da želi da bude otac, preti tužbama... Dobije priliku da bude otac i samo nestane - rekao je Stanić i dodao:

- Nema nikakav novac, vozi Slađina kola, živi na njen račun. Njega ću isto tužiti, pretio mi raznim stvarima, biće na sudu on - rekao je Uroš, a detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: D. T.