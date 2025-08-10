AKTUELNO

BUKTI RAT: Gledalac potkačio Sanju, izneo teške reči na njen račun, pa dobio BRUTALAN odgovor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emisiju ''Narod pita'' uključio se naredni gledalac, koji je žestoko opleo po Sanji Grujić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si Sanji tokom pauze zamerio jer ne možeš da dođeš do reči - rekla je voditeljka.

- Da, jer ja želim da kažem šta imam, mogu i sam da se branim. Sve u svemu, neka je i sama rekla šta ima - kazao je Marko.

- Učesnici su u Eliti pričali da si uzimao suplemente za rast mišića, da li je to istina? - upitala je voditeljka.

- Konjski steroid, da. Oni su pričali da sam smrdeo. Da, osećao sam se jer sam uzimao konjski steroid - kazao je Marko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče. Moram samo da kažem da Marko pošalje Sanju da igra oko šipke, jer je ona samo za to. Odvratna je i nemoralna - kazao je gledalac.

- Osećam da ste matori perveznjak. Ja sam čedna i verna devojka, a vas treba da bude sramota - kazala je Sanja.

- Šta si radila po Švajcarskoj? Radila si sve i svašta. Sedela ljudima u krilu i govorila da su ti drugovi - kazao je gledalac.

- To sve može da se vidi na društvenim mrežama. Da sam se toga stidela, ne bih to da okačila - dodala je Sanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedino što možeš je da vučeš ovog Marka kera za sobom - kazao je gledalac.

- Ovaj ker vam se se*e u usta - dodao je Marko.

- Dobro veče, meni je veoma krivo jer ljudi vređaju Marka i Sanju. Oni nisu zaslužili to, iskreno. Pozdrav njima, Sofija nije toliko fina kao što se pravi, nemam neke reči pohvale za nju - kazala je gledateljka.

- Dobro veče, pozdrav Sanji i Marku. Oni su fenomenalni ljudi. Po Sanji se vidi da je voljena od strane roditelja svojih. Uživala je i zato ima toliko samopouzdanje. O Sofiji nemam ništa lepo da kažem. Meni se jedna žena umešala u život, kad mi je dete bilo malo. Danas me to ne boli zbog mene, jer ja nemam emocije prema tom čoveku, ali mi je teško zbog moje ćerke koja zbog te žene nema oca - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

