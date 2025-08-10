Otvorio sve karte: Marko otkrio da li se pomirio sa roditeljima nakon Elite, priznao šta ga je najviše POVREDILO! (VIDEO)

Otvorio dušu!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali.

- Porazgovarao sam sa majkom i bratom rešili smo to što su izjavljivali. Ja stojim pri onome što sam pričao, oni imaju neku svoju priču. Što se tiče mog oca odnos je kao i pre ulaska u "Elitu". Želim da gradim svoju porodicu i svoju budućnost, fokusiran sam na posa. Ja sam možda i pogrešio što sam ispričao tako nešto jer ljudi nemaju razumevanje i više su na strani roditelja. Povređen sam malo jer su me razumeli na taj način i ne bih preterano diskutovao o tome. To jeste privatna stvar koju sam izneo, ali neka sad ostane moja privatnost. Okrenuto je da je Sanja kriva, a ona nije bila ni deo mog detinjstva. Sanja je iskorišćena kao i ja za taj novac. Drago mi je da se moja majka uključila u studio, nije mi drago što je iznela neke stvari. Ja čak ni za mog oca nisam rekao neke stvari, nego samo neke stvari koje su me pogodile. Nisam zaslužio na osnovu tog ponašanja, popričaću sa njim kad ne bude svaljivao krivicu na Sanju - govorio je Marko.

- Da li si se čuo sa ocem nakon izlaska? - upitala je Maša Mihailović.

- Nismo se čuli, ni preko poruka. Majka me zvala čim sam izašao. Otkako je rekao da tamo nema mesta za nas nije nas pozvao ni da pita kako smo i da li nam nešto treba. Ja ne tražim ništa, samo poruku od roditelja da vidi kako sam ja - rekao je Marko.

- Pričao je da je voleo da se čuje sa vašom podrškom, da li si dobio nova saznanja? - pitala je voditeljka.

- To je radio posle "Zadruge 6", sad nije imao poruke, to znam po onome što sam razgovarao sa majkom, ali je dosta komentarisao po Instagramu. Pričao je kako je meni Sanja rekla da kažem neke stvari. Ja sam ispričao samo kako sam se osetio. Sanja, šta me gledaš? Osećam potrebu da ispričam - govorio je Marko.

- Ne bih da se mešam, ali mislim da treba da završi sa ovom temom. Oni su trebali da slušaju kad je pričao - dodala je Sanja.

- Treba da se ponavlja da bi razumeli. Stavili su akcenat da sam pričao loše za oca, a ne da je on meni uradio nešto iza leđa. Možda je ona u pravu... Pogodilo me je šta sam video i kad mi je rekao da ne očekujem ništa od njega. Nisam to očekivao. Spontano sam ispričao Sanji da je mogao bar nešto da mi kupi, a ne da žickam pastu. On se ponašao prema meni kao da sam neki ker - nastavio je Stefanović.

Autor: A. Nikolić