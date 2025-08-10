AKTUELNO

PRESAVILA TABAK: Sanja progovorila o tužbama koje će pokrenuti protiv bivših cimera, pa otkrila razlog! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Sanja Grujić otkrila je u emisiji ''Narod pita'', koja od učesnika ''Elite 8'' planira da tuži.

- Sanja, koga si sve planirala da tužiš? - upitala je voditeljka.

- Imam ljubav svog života i porodicu koju volim najviše na svetu. Uskoro ćemo raditi n detetu, samo još materijalno imam da se poboljšam. Sofija je pre tri nedelje pričala da sam nar*komanka, animir dama i prostituka. Neka se odluči šta sam. Takođe Ena, koja je stalno isticala neku moju nacionalnost. Ja nemam ništa protiv toga i da jesam. Čovek je čovek, ali ona je sa lažima na moj račun prešla svaku meru. Vređala mi je porodicu, a u februaru mi je preminuo ujak. Dok je moja mama uplakana sedela kod kuće, ona je u svoja pogana usta uzimala celu moju porodicu. Svako ko me je vređao, odgovaraće. Mimas, naravno, zbog svega što je iznosila.

Usledila su pitanja ljudi sa Tvitera.

- Sofija, kako komentarišeš to što je Terza upoznao Barbaru i odmah otišao sa Poršelinom. Nisi ti bila kriva, nego je on pokazao svoje pravo lice - glasilo je pitanje.

- On je odrastao čovek, treba da zna šta radi. Ne želim da komentarišem njegov život - kazala je Sofija.

- Tebe je Terza koristio da bi ''šutnuo'' Milicu - glasila je konstatacija.

- Ne mislim tako. To je bila iskrena ljubav, s obe strane - kazala je Sofija.

- Marko, iznesi sve dokaze o Sofiji, sad je pravo vreme - glasila je konstatacija.

- Ja ću da odlučim kad je vreme za to - kazao je Marko.

Detaljije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

