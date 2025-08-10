RAZVEZALA JEZIK: Gledateljka brutalno oplela po Sofiji, iznela niz uvreda na njen račun! (VIDEO)

U toku emisije ''Narod pita'' došlo je do svađe između Sanje Grujić i Sofije Janićijević.

- Ti si marginalna ličnost. Žao mi je jer si debela kao svinja - istakla je Sanja.

- Nosiš tu krpu koja izgleda kao kupaći - rekla je Sofija.

- Dobro veče, pozdrav svima. Sofija, veoma si jadna. Ti si devojko sramota. Ukrala si muškarca od trudne devojke tada, stidi se sebe. Ja o tebi nemam nikakve reči hvale, iskreno - kazala je gledatljka.

- Gospođo, ja vidim da ste vi opterećeni mojom pojavom - kazala je Sofija.

Autor: S.Z.