RAZVEZALA JEZIK: Gledateljka brutalno oplela po Sofiji, iznela niz uvreda na njen račun! (VIDEO)

Haos!
U toku emisije ''Narod pita'' došlo je do svađe između Sanje Grujić i Sofije Janićijević.
- Ti si marginalna ličnost. Žao mi je jer si debela kao svinja - istakla je Sanja.
- Nosiš tu krpu koja izgleda kao kupaći - rekla je Sofija.
- Dobro veče, pozdrav svima. Sofija, veoma si jadna. Ti si devojko sramota. Ukrala si muškarca od trudne devojke tada, stidi se sebe. Ja o tebi nemam nikakve reči hvale, iskreno - kazala je gledatljka.
- Gospođo, ja vidim da ste vi opterećeni mojom pojavom - kazala je Sofija.
Detaljije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.