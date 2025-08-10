AKTUELNO

Zadruga

NETRPELJIVOST NE JENJAVA: Marko isprozivao Sofiju kao nikada do sada, stavio je na stub srama! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna gledateljka uključila se u emisiju ''Narod pita'', te je prokomentarisala goste voditeljke Maše Mihailović, Sofiju Janićijević, Marka Stefanovića Sanju Grujić.

- Što osuđujete Sofiju? Pogledajte svoje dvorište - rekla je gledateljka.

- Niko je nije dovoljno osuđivao. Trebalo je malo da joj dođe do moska da je Meda kog je pominjala, oženjen momak, takođe kao što je Terza bio zauzet. Ona je ta koja je ulazila u odnos sa zauzetima. Ima nedostatak empatije. Terza je imao trudnu devojku kod kuće, koja je pila lekove, dok je beba bila u stomaku, strahovito je sve. Sofija nije marila za sve to. Petoro ljudi ju je napljuvalo, a niko koliko je trebalo. Ona je jedna odvratna osoba, koja mi se istinski gadi. Terza je makar iskreniji bio u tom odnosu. On je ispao glup u odnosu sa njom - rekao je Marko.

