PREKIPELO JOJ: Sofija zapištala poput ekspres lonca zbog negativnih komentara na društvenim mrežama, pa se obratila dušmanima! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Večerašnji gosti u emisiji ''Narod pita'', bili su Sanja Grujić, Sofija Janićijević i Marko Stefanović, koji su odgovarali na pitaja i konstatacije korisnika Tvitera.

- Je l' si dobila napolju snimke gde te Dača ogovara sa strane? - upitala je voditeljka.

- Ne, zaista. Mene nikada nije govarao. Nije branio nikad nikog s kim ja nisam dobra, samo Anđelu. On nije branio nikog od mene, već od drugih učesnika. Ništa mu ne zameram. Veoma ga volim i jako mi je drag - rekla je Sofija.

Usledila su pitanja i konstatacije sa Tvitera.

- Sofija, reci da si ku*ca i napusti emisiju. Promeni lični opis - glasila je konstatacija.

- Ta budaletina neka se nosi u pi*ku materinu. To je neka besposlena - kazala je Sofija.

- Bravo, Marko! Samo tako nastavi dalje da se ponašaš! Odličan si - glasila je konstatacija.

- Hvala - rekao je Marko.

- Bravo, Sanja, reši masnu tetovku i neka izađe iz studija - glasila je konstatacija.

- Hvala. Kao što ima ovo perje na haljini, ovde leti perje - rekla je Sanja.

- Dobro veče, pozdrav svima. Sanja, jako si bila bezobrazna prema Marku, svašta si govorila. Mislim da je sve što je Marko trpeo zaista previše, da se ne lažemo - kazala je gledateljka.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.