Tek sad su pokazali da su dva ozbiljna foliranta: Marko dao žestok sud o Anđeli i Gastozu, Sanja promenila ploču! (VIDEO)

Evo šta sad misle o njima!
U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali.
- Bili su u drugarskom odnosu, sad opet u vezi, pa ne znam kako to juče prijatelji, a danas veza? Sad su tek pokazali da su dva ozbiljna foliranta - rekao je Marko.
- Sad kad vidim da su nastavili odnos počinjem da verujem u njihove emocije. Ja u Anđeline emocije nisam ni sumnjala, ali jesam u Gastozove. Smatram da niko ne bi folirao u spoljnom svetu i da ako nastavi život da onda postoji emocija - dodala je Sanja.
- Sama priča družimo se, ljubimo se, šta ljudi drugo da pomisle nego da ispada da se foliraju? Kažu da su u vezi i to je to, a ne ljubimo se, pa se družimo... To je poniženje za Anđelu - nastavio je Marko.
Autor: A. Nikolić