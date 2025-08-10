AKTUELNO

Zadruga

Tek sad su pokazali da su dva ozbiljna foliranta: Marko dao žestok sud o Anđeli i Gastozu, Sanja promenila ploču! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Evo šta sad misle o njima!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali. 

Ne zanimaju te slobodni, to je tvoj stil: Sanja razmontirala Sofiju argumentima, pa je podsetila kako je sa Terzom PONIŽAVALA Milicu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Bili su u drugarskom odnosu, sad opet u vezi, pa ne znam kako to juče prijatelji, a danas veza? Sad su tek pokazali da su dva ozbiljna foliranta - rekao je Marko.

PRIKRIVAŠ SVOJE EMOCIJE: Gledateljka uverena da je Gastoz bio Sofijina TIHA PATNJA, pa razvila teoriju da je želela da NAPAKOSTI Anđeli na OVAJ način!

- Sad kad vidim da su nastavili odnos počinjem da verujem u njihove emocije. Ja u Anđeline emocije nisam ni sumnjala, ali jesam u Gastozove. Smatram da niko ne bi folirao u spoljnom svetu i da ako nastavi život da onda postoji emocija - dodala je Sanja.

- Sama priča družimo se, ljubimo se, šta ljudi drugo da pomisle nego da ispada da se foliraju? Kažu da su u vezi i to je to, a ne ljubimo se, pa se družimo... To je poniženje za Anđelu - nastavio je Marko.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

