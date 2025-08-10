MALA BARBARA ODLAZI U DOM TERZIĆA! Preokret kod Milice i Terze, on odgovorio na prozivke: Izgorela je jer sam na Zlatiboru sa Slađom, zvala je da je vređa! Zarađuje tako što me JAVNO BLATI!

O Borislavu Terziću Terzi ne prestaje da bruji domaća javnost, naročito na društvenim mrežama, otkako je posle "Elite" konačno upoznao ćerku Barbaru, koju je dobio s bivšom verenicom Milicom Veličković.

Posle pozitivnih, usledili su brojni negativni komentari nakon Miličine izjave da dva dana posle upoznavanja ćerke nije pozvao nijednom da pita za nju. Tim povodom kontaktirali smo Terzu, koji je otvorio dušu za Pink.rs.

- Što se toga tiče, iskreno jesam otišao na Zlatibor. Trebalo je da budem gore dan-dva, pa da idem preko Bajine Bašte za Bosnu, da završim nešto privatno. Sutradan smo se čuli oko 12 kada sam ja ustao, rekla mi je:"Boli te uvo da pitaš za ćerku, ja sam ustala u šest sati". Nisam pitam za dete, zamisli to? Posle toga je poludela, izgorela zato što sam otišao na Zlatibor, nebitno da li je Slađa ili bilo koja druga devojka. Ona je to meni krenula da prebacuje, standarno. Tu smo počeli da se prepiremo... Posle je Slađa dala izjavu, pitali su je da li je Terza srećan što je video dete, prokomentarisala je da jesam i rekla da Milicin i moj odnos je naša stvar, da ona tu neće da se meša. Milica je okrenula mene i nju, počela je da je vređa... Kao:"Šta ti imaš mene da provlačiš?", a stvarno ništa loše nije rekla. To su sve laži, ona hoće da me oblati da ne pitam za dete. To su takve gluposti... Njoj su bitnije novine. Znate koliko me je novinara zvalo, nisam nikome izjavu dao, a ona odmah daje izjave. Očigledno da su joj bitni mediji i te neke stvari... Kada sam je pitao što me blati na TikToku, rekla je:"Moram da zarađujem pare nekako, moram da te blatim". To su te neke ružne stvari koje ona radi. Znate kakva je ona na jeziku... Povređena je, ali te stvari koje radi su katastrofa. Nisam bio tu par dana, imam i ja pravo da odem negde, završavao sam neke stvari. Vratio sam se preko Zlatibora, nemam kola, uzeo sam od Slađe, sačekao sam Filipa Đukića i Mateju Matijevića, proslavili njegov rođendan, bilo je lepo - pričao je Terza, a potom se pohvalio:

- Evo, sad idem da uzmem malu, biće kod mene, spavaće kod mene večeras. Nismo Milica i ja imali prepirke, sama mi je rekla da li hoću da je uzmem, naravno da hoću. Što se tiče tih stvari, što se tiče Barbare, korektna je... Korektna... Mada me ucenjuje s nekim klipovima, oko deteta:"Kako ćeš maloj da objasniš ovo, objasniš ono". Moji su, naravno, presrećni. Kada sam sam se video sa malom, poslao bratu i snajki sliku, oni bili na moru u Grčkoj, počeli su da plaču. Svi su srećni, samo što je ona, eto, zadrta, malo ide na svoju ruku, blati me... Ali dobro, neka radi šta hoće.

Zanimalo nas je i kako komentariše to što je Uroš Stanić rekao da Terza nema ni dinara, te da živi na račun Slađe Poršeline, koja ga navodno finansira.

- Daj, smešni ljudi. Ja se ne gasim, ne stajem otkad sam izašao, a vidim njihove živote gde su, šta su. Kupio sam pelene, tamo-vamo, igračke neke... I rekao sam Milici, pošto mi je rekla da ide kod doktora, da idem u Bosnu da završavam nešto, nisam mogao da idem tog datuma. Dao sam joj 20.000 dinara, rekao:"Evo ti, da ideš taksijem, nemoj da voziš, da se ne mučiš" i to je to. To su gluposti koje mali degenerik priča. Ako si čovek, ako si mi dozvolila da viđam ćerku, čemu potreba da sve što kažem, a njoj ne odgovara, da iznosi u javnost?! Jako je ružno. Sad ja mogu da izmišljam neke stvari, ali neću, kako jeste pričam. Ne želim da prepričavam naše privatne razgovore. Ako je njoj to bitno, onda je ok. Iskoristila je malog degenerika, da mali uzme da me pljuje, ali to je ružno sa njene strane, jer ja sam otac njenog deteta. Šta je bilo, bilo je, privatne razgovore ostavi za nas dvoje, nemoj da me pljuješ. Baš vidim koliko me narod osuđuje, milion ljudi se slikalo sa mnom na Zlatiboru, Filip i Mateja su videli sve - objasnio je Terza.

Na pitanje da li su on i Slađa sada zvanično zajedno, rekao nam je:

- Konkretno, za javnost nismo zajedno, za nas dvoje jesmo (smeh). Šta da kažem. Super nam je, lepo nam je, uživamo. Sada ću više viti s detetom... Nije Slađa Maćeholina, ali lepo nam je, neću ništa da pričam. Sada mi je najbitnije da provedem što više vremena sa Barbarom, da je bolje upoznam

Autor: D. Tanasijević