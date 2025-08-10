Uroš Stanić našao dečka, a gde mu je Sloba analitičar?! Svi su brujali o GEJ AFERI, Josipović sada priznao: Nastavili smo tamo gde smo stali!

Superfinalisti "Elite 8" Urošu Staniću sreća se konačno osmehnula, te je na ljubavnom planu konačno srećan i ispunjen.

Stanić se pohvalio da je u emotivnoj vezi sa dečkom koji živi u Beču, a o njemu nije mnogo želeo da priča.

- Ja sam emotivno zauzet. Srećan sam, imam dečka, prelepo mi je. Ne želim da ga eksponiram, posvećen je pažljiv i romantičan. On je iz Beča, moje je godište. Bili smo danas u bioskopu. On mi pruža ljubav koju sam želeo da imam. Zove me, brine se, teši me. Ko god da mi poruku ide na blok, a njemu ako neki muškarac pošalje poruku, pravim mu pakao od života. Uživamo u ljubavi. Ima novca, to mi nikad nije bilo presudno. Gradićemo zajedno sve - rekao je Uroš.

Međutim, Uroš je tokom čitave sezone pričao o Slobi Josipoviću, kog je upoznao u prethodnoj sezoni. U početku su bili na ratnoj nozi, kada je Stanić optuživao Josipovića da mu se udvarao i slao eksplicitne fotografije na dejting aplikaciji za gej muškarce, što je analitičar demantovao, a potom su razvili prijateljstvo koje je, prema pričama, posle "Elite 7" preraslo u nešto više.

Išli su na romantične večere, razmenjivali poklone i lepe reči, a i dalje kruže tračevi o onome što su radili u zaključanom toaletu restorana u kom su svojevremeno Milica Veličković i Borislav Terzić Terza slavili veridbu. Uroš je više puta insinuirao da su imali nešto više od prijateljstva, a tokom trajaja "Elite 8" poručio je u više navrata Slobi da ga čeka, kako bi njihovu ljubav nastavili napolju.

Pozvali smo Slobu kako bismo saznali nešto više o njihovom trenutnom odnosu, budući da Uroš ima dečka.

- Sa Urošem sam dobar drug, mogu reći prijatelj, nastavili smo gde smo stali. Uvek sam za njega tu. Kao što sam uvek i govorio, mi nikada ništa osim drugarstva nismo imali, da je drugačije ja bih to rekao. Nikada se nisam folirao i ne znam to. Ljudi su mogli da me upoznaju za šest ipo meseci i mogli su jasno da vide da nisam folirant. Jedino sebi zameram što sam mnoge tamo štedeo komentarima, ali nikada se ne zna, možda bude nekada popravni.

- Uroša cenim zato što za razliku od mnogih koji su njegovog seksualnog opredeljenja ima hrabrosti to javno da iznese. Ljude treba prihvatiti takve kakvi jesu jer sve drugo je foliranje, a to nikako ne volim. Zato i stalno ponavljam ja nikada nisam bio sa muškarcem, ako se to nekada desi to neću kriti jer nikada se ne zna na koju stranu život može da te odnese. Sa Urošem sam u svakodnevnom kontaktu, on je srećan i zaljubljen i drago mi je da je tako, zaslužio je. Biće mi drago da upoznam i tog dečka pa, ko zna, možda i ja budem jednog dana kum kao Đedović. I da dodam da nikada pre Elite 7 nisam imao udvaranja od strane istog pola, danas je to najezda. Za sada ne popuštam, još sam na pravom putu, što bi rekao Lepi Mića, da li je to istrajnost ili samo nije naišao onaj pravi - vreme će pokazati - zaključio je Josipović.

Autor: D. Tanasijević