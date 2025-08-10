AKTUELNO

Domaći

ZA SANDRU MASERATI, A ZA ANELI ŠIPAK! Bajo pravi haos dan pred rođendan Ahmićeve, javno ismeva Luku: Čujem da ima jake veze po Sarajevu, nadam se da će...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Iako mnogi nisu verovali u ljubav Aneli Ahmić i Luke Vujovića posle "Elite 8", njih dvoje posle rijalitija uživaju zajedno i žive život punim plućima.

Ne razdvajaju se, a koliko im je lepo vide brojni njihovi pratioci na Instagramu, a odnedavno i na Jutjubu, gde su otvorili svoj kanal kako svoju vernu podršku ne bi uskratili za dešavanja iz svojih pritvatnih života.

Foto: Pink.rs

Pred njima su lepe stvari - naime, Aneli će sutra proslaviti 36. rođendan, a tom prilikom je Luka za nju organizovao gala proslavu u jednom prestoničkom lokalu, gde će okupiti najdraže i najbliže ljude.

pročitajte još

ZABRANILA SAM PODRŠCI TO DA MI ŠALJE! Sofija brutalno o upoznavanju Terze sa ćerkom Barbarom: On je takav lik da... (VIDEO)

Očekuje se da će slavljenici pristići pregršt poklona, ali ne i od Nikole Vujovića Baje, Lukinog oca, koji se i dalje zdušno protivi sinovljevoj vezi sa Ahmićevom. Sandru Obradović, Lukinu bivšu devojku, obasipao je poklonima tokom trajanja rijalitija, ali i sada, nakon završetka, te ju je počastio skupocenim maseratijem, dok za Aneli ne želi da odvoji ni jedan dinar.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

- Ništa joj nisam kupio, niti ću joj kupiti! Nisam je upoznao niti ću je upoznati. Ja ostajem pri svom stavu koji sam rekao pre skoro godinu dana - ne interesuje me ta priča. Podržavam svoje dete u drugim stvarima, a u tim ga ne podržavam. Prema tome, ništa neću poslati. Da je Sandrin rođendan, normalno da bih kupio, verovatno i došao u Beograd. Verovatno bih uradio isto to što on, Luka, radi tamo, podržao bi ih... Videćemo, kad bude bio Sandrin rođendan... - rekao je Bajo za Pink.rs, a potom potkačio sopstvenog sina.

pročitajte još

Uroš Stanić našao dečka, a gde mu je Sloba analitičar?! Svi su brujali o GEJ AFERI, Josipović sada priznao: Nastavili smo tamo gde smo stali!

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- To što organizuje proslavu, to je njegova lična stvar. Nek zovne rodbinu, nek dođe rodbina na tu proslavu, nadam se da će tako da organizuje meni, pošto je on sad poznata ličnost, ima jake veze po Sarajevu... To je super, ja to volim, da organizuje Luka to (smeh). Ja se držim svog stava i to je to, ostajem čvrsto pri tome. Nisam se pomerio ni milimetar, osim što sam se javio u emisiju zbog Asmina. Što se tiče Luke i njegovog izbora devojke, ne mešam se, ne podržavam. To nije moj Luka. Čekam strpljivo da se vrati moj Luka, kog sam ja poslao, koji je bio dok nije imao ono s krezubim Ivanom - rekao je stariji Vujović i dodao:

Foto: Pink.rs

pročitajte još

MALA BARBARA ODLAZI U DOM TERZIĆA! Preokret kod Milice i Terze, on odgovorio na prozivke: Izgorela je jer sam na Zlatiboru sa Slađom, zvala je da je v

- I da, Sandra se više ne zove Sandra. Sada je Sandra mali Baja! Tako je celo okruženje zove, ona je 95 odsto mali Baja, ali još malo fali... Treba da je samo još naučim da večeru koju daje neprijateljima hladnu servira - poručio je on.

Autor: D. Tanasijević

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#Nikola Vujović Bajo

#Sandra Obradović

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Domaći

SITA, KAKO TE ZOVU U SARAJEVU?! Bajo zarežao dan uoči superfinala Elite! Ispljuvao bivšu ženu Biljanu, Ahmiće i Erminu, pa poručio: Aneli nikad neću p

Domaći

Ovo su prvo uradili u Crnoj Gori: Umesto morskih plodova, Anđela i Gastoz navalili na ovaj srpski specijalitet (FOTO)

Domaći

Stigao odgovor iz Sarajeva: Aneli uzvratila Janjušu pa otkrila da li je poruka posvećena njoj!

Domaći

ŠTA ĆEMO AKO BUDEMO PRIJE?! Lukina majka Biljana se javno obratila Grofici nakon što ju je nazvala lažovom, za Anelinu majku sada ima POSEBNU MOLBU!

Domaći

Jovana Jeremić pokazala kako uživa u svojoj omiljenoj aktivnosti na Zlatiboru, a svi se pitaju samo jedno (FOTO+VIDEO)

Domaći

GOSPODINE GLAVONJO, ŠTA TI NIJE JASNO?! Sita brani čast i ugled Ahmića, urnisala Lukinog oca: Grofica je roditelj, za razliku od tebe kom je sin NEBIT