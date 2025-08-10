ZA SANDRU MASERATI, A ZA ANELI ŠIPAK! Bajo pravi haos dan pred rođendan Ahmićeve, javno ismeva Luku: Čujem da ima jake veze po Sarajevu, nadam se da će...

Iako mnogi nisu verovali u ljubav Aneli Ahmić i Luke Vujovića posle "Elite 8", njih dvoje posle rijalitija uživaju zajedno i žive život punim plućima.

Ne razdvajaju se, a koliko im je lepo vide brojni njihovi pratioci na Instagramu, a odnedavno i na Jutjubu, gde su otvorili svoj kanal kako svoju vernu podršku ne bi uskratili za dešavanja iz svojih pritvatnih života.

Pred njima su lepe stvari - naime, Aneli će sutra proslaviti 36. rođendan, a tom prilikom je Luka za nju organizovao gala proslavu u jednom prestoničkom lokalu, gde će okupiti najdraže i najbliže ljude.

Očekuje se da će slavljenici pristići pregršt poklona, ali ne i od Nikole Vujovića Baje, Lukinog oca, koji se i dalje zdušno protivi sinovljevoj vezi sa Ahmićevom. Sandru Obradović, Lukinu bivšu devojku, obasipao je poklonima tokom trajanja rijalitija, ali i sada, nakon završetka, te ju je počastio skupocenim maseratijem, dok za Aneli ne želi da odvoji ni jedan dinar.

- Ništa joj nisam kupio, niti ću joj kupiti! Nisam je upoznao niti ću je upoznati. Ja ostajem pri svom stavu koji sam rekao pre skoro godinu dana - ne interesuje me ta priča. Podržavam svoje dete u drugim stvarima, a u tim ga ne podržavam. Prema tome, ništa neću poslati. Da je Sandrin rođendan, normalno da bih kupio, verovatno i došao u Beograd. Verovatno bih uradio isto to što on, Luka, radi tamo, podržao bi ih... Videćemo, kad bude bio Sandrin rođendan... - rekao je Bajo za Pink.rs, a potom potkačio sopstvenog sina.

- To što organizuje proslavu, to je njegova lična stvar. Nek zovne rodbinu, nek dođe rodbina na tu proslavu, nadam se da će tako da organizuje meni, pošto je on sad poznata ličnost, ima jake veze po Sarajevu... To je super, ja to volim, da organizuje Luka to (smeh). Ja se držim svog stava i to je to, ostajem čvrsto pri tome. Nisam se pomerio ni milimetar, osim što sam se javio u emisiju zbog Asmina. Što se tiče Luke i njegovog izbora devojke, ne mešam se, ne podržavam. To nije moj Luka. Čekam strpljivo da se vrati moj Luka, kog sam ja poslao, koji je bio dok nije imao ono s krezubim Ivanom - rekao je stariji Vujović i dodao:

- I da, Sandra se više ne zove Sandra. Sada je Sandra mali Baja! Tako je celo okruženje zove, ona je 95 odsto mali Baja, ali još malo fali... Treba da je samo još naučim da večeru koju daje neprijateljima hladnu servira - poručio je on.

Autor: D. Tanasijević