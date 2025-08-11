AKTUELNO

Žao mi je jer nisam uspela... Kačvenda priznala šta zamera sama sebi u učešću u Eliti (VIDEO)

Volela bi da je više pokazala ovu svoju osobinu!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tkačenko i Danila Daču Virijevića

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se gledateljka Marina.

- Gastoz da je bio u rijalitiju u Ukrajini na kojem mestu bi bio i kako bi ocenili njegove kvalitete? - pitala je gledateljka

- Kod nas je to malo drugačije, ja stvarno ne mogu da procenim kako bi bilo. Ne mislim da bi bio prvo mesto, ali negde na početku. On je sam po sebi interesantan, to ne mogu da ne kažem, ali ne znam kako bi se pokazao - rekla je Sofi.

- Milena, ja sam imala tetku koja je toliko psovala, pa kad prestane na pola sata mi je vodimo kod lekara. Ti možeš sve, a da nisi u tom svetu mogla bi da budeš i profesor. Gastoz tebe ne razume, on nema kapacitet. Ovo sa Gastozom kad si bila ja sam doživela da si bila u nekom emotivnom rastrojstvu i tad sam te najviše zgotivila. Videla sam da imaš dušu i sve - rekla je gledateljka.

- Što se tiče psovanja slažem se, žao mi je jer nisam uspela da pokažem svoju duhovitnost jer se ja napolju stalno zezam, šalim se na svoj račun i smešna sam kao bioskop - dodala je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

