ŠIPKA BRIGADA! Kačavenda i Dača urnisali Sanju i Marka, pa izneli sav prljav veš o bivšim cimerima: ON MOŽE JEDINO PONIJA DA VODI PO DVORIŠTU (VIDEO)

Dača i Kačavenda opleli po bivšim cimerima!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tikačenko i Daču Virijevića.

Gosti u studiju su komentarisali ekipu koja je sinoć gostovala, a za Marka Stefanovića i Sanju Grujić i nisu imali reči hvale.

- Sofija mi je rekla da neće ulaziti u konflikt i kao što sa video, nije. Sanja je jako zla i pokvarena, nikoga ne voli, ona ni Marka ne voli nego je posesivna. Ja znam ko su Marko i Sanja i o tome ne želim da pričam. To što znam nije za televiziju, nije ona neki cvetić -rekao je Dača.

- Ona je jedna šipka brigada, dobila sam i stvari za nju. On je smrdibuba ogavna, onaj dečko je degenerik i to sam mislila. To su teške budaletine, da ti trpiš da ti ona postavlja uslove. Ona je odron, šljam i ološ! On nije uspeo kopitartku da obuzda, a ne da čuva poznata lica. On može jedino ponija da voda po dvorištu. On smrdi kao puma, isparava steroide -rekla je Milena.

- Oni su dva najveća šljama koji su ušli tamo. Oni su toliko odvratni i nemaju empatije. Bolje da brine kako da skloni usta, a onaj kako da reši problem sa znojnim žlezdama. Oni treba da se izoluju kao specijalne životinje -rekao je Dača.

- Svako ima svoje greške, ali da bi oni sve ispričali, možda bi bilo drugašuje. Sanja njohov odnos predstavlja kao idealnu vez, a to nije baš tako. Naravno da dobija više negative, a Marku je ona priredila situacije da padne u problem -rekla je Sofi.

- Ja bih voleo da su se oni zezali, ali ja ne znam šta oni rade kući -doao je Dača.

- Da li verujete Mili? -pitala je Ana.

- Ja sve verujem Mimi, Marko da je ostao sam on bi bio super i omiljeni među ukućanima. On brani neodbranjivo, mlati glavom kao konj na prazna jasla. Smrdibube, jedan drugom iz du*eta su vireli, a ova vaška šugava i odron vređala je i njega i sve ostale. Onog ja ne bih platila da mi seće travu oko kuće. Njena baba mu je gledala u šolju i sklona je tome da oni idu ovde-onde. Marko je govorio da su išli u Leskovac -rekla je Kačavenda.

- Te dve kante blamerske i treba da ostanu zajedno. Ona treba da valja epruvete u ŠvajcarskoJ i da se zabavlja sa njenim... -rekao je Dača.

- Mnoge su devojke mogle da pozavide Sanji koliko je Marko branio. Njemu svaka čast, a njoj devojke mogu da zavide. Tvrdim da je Marko znao šta je radila u Šavjcarskoj -rekla je Sofi.

Autor: M. V.