AKTUELNO

Zadruga

Besan kao ris: Gastozov fan opleo po Dači, on otkrio za koju cifru će PRESTATI DA GA PLJUJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tkačenko i Danila Daču Virijevića. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javio se gledalac iz Vranja.

- Kačavenda, Vi možete da sprečite ovog drekavca Daču da sprečite da lupa gluposti. On treba da prestane da blati Gastoza, Anđela mu je kao lepa i to ističe stalno. Čudo da postoji tako mlad dečko na Kosovo. On ogovara jednog, pa drugog, pa prenese trećem, a onda pravi spletke - govorio je gledalac.

pročitajte još

Informacije iz Đenovića iz prve ruke: Anđelina komšinica otkrila kako su Đuričići prihvatili Gastoza, pa priznala da je Sofi u Crnoj Gori na lošem gla

- I treba da zakuva čorbicu, pa šta ćemo da komentarišemo? - dodala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam šta sam imao, Gastoza izbaci iz usta! On vas je sve umirio, ostali ste na 2 do 5%. On i sad da uđe garantujem da bi pobedio - rekao je gledalac.

pročitajte još

ŠIPKA BRIGADA! Kačavenda i Dača urnisali Sanju i Marka, pa izneli sav prljav veš o bivšim cimerima: ON MOŽE JEDINO PONIJA DA VODI PO DVORIŠTU (VIDEO)

- Evo ako mi Gastoz da 1000 evra o njemu neću da pričam jedno nedelju dana - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Terza besan kao ris: Zarežao na Munju, on ga optužio da je poludeo zbog Gastoza i Sofije! (VIDEO)

Zadruga

Besan kao ris: Korda opleo po Gastozu, nikad spremniji da ga se reši! (VIDEO)

Zadruga

Besna kao ris: Anđela urliče na Matoru jer misli da će je odvojiti od Gastoza, on šokiran njenim ponašanjem! (VIDEO)

Zadruga

Nova drama Ene i Peje: On pobesneo kao ris, pa joj natljao na nos druženje sa Munjom! (VIDEO)

Zadruga

Promenio ploču: Terza opleo kao nikad po Dači Virijeviću, pa ga prozvao tračarom! (VIDEO)

Zadruga

ADVOKATI ĆE RADITI SVOJ POSAO: Terza besan kao ris na Milicu Veličković, rešio da se do poslednjeg daha bori za ćerku! (VIDEO)