Besan kao ris: Gastozov fan opleo po Dači, on otkrio za koju cifru će PRESTATI DA GA PLJUJE! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tkačenko i Danila Daču Virijevića. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javio se gledalac iz Vranja.

- Kačavenda, Vi možete da sprečite ovog drekavca Daču da sprečite da lupa gluposti. On treba da prestane da blati Gastoza, Anđela mu je kao lepa i to ističe stalno. Čudo da postoji tako mlad dečko na Kosovo. On ogovara jednog, pa drugog, pa prenese trećem, a onda pravi spletke - govorio je gledalac.

- I treba da zakuva čorbicu, pa šta ćemo da komentarišemo? - dodala je Kačavenda.

- Rekao sam šta sam imao, Gastoza izbaci iz usta! On vas je sve umirio, ostali ste na 2 do 5%. On i sad da uđe garantujem da bi pobedio - rekao je gledalac.

- Evo ako mi Gastoz da 1000 evra o njemu neću da pričam jedno nedelju dana - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić