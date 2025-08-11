Ivan Marinković stigao na proslavu Anelinog rođendana! Progovorio o navodnom SRČANOM UDARU koji je imala Miljana, pa potkagio Gocu Tržan: NADAM SE DA ĆE SE UDOSTOJITI... (VIDEO)

Bivša učesnica "Elite 8" Aneli Ahmić danas proslavlja rođendan u jednom beogradskom lokalu, u društvu najbližih prijatelja i porodice, ali i cimera iz rijalitija.

Među prvima se na rođendanu pojavio njen bivši cimer i rijaliti Ivan Marinković. Tom prilikom je istakao da mu je drago zbog lepog povoda za okupljanje, a onda je progovorio o odnosu sa svojom decom Lenom i Željkom, pa potkačio Gastoza i Anđelu.

- Spremao sam stan i otišao sam da se istuširam, kad sam se vratio video sam da su me zvali novinari. Znao sam da je neki haos i video sam vest, odmah sam pozvao Sinišu, a on kaže: "Ma, kakvi, budala se za*ebava". Nisu to male stvari i nije Miljana u godinama, ali mnogi faktori utiču na te stvari -rekao je Ivan.

- Mislim da neću izglaDiti odnose sa Miljanom. Ja sam više tu bio sa Mariom i Sinišom, a sam tu kad god treba i pomoći ću, to mi je obaveza -dodao je Ivan.

- Volim i Jelenu i Aleksandru i Gocu Tržan, ja sve bivše žene volim. Nisam se čuo sa Lenom, vidim da je na moru i majka malo... Nisam se čuo sa Lenom! Nadam se da će i ona da se udostoji da ostvarimo kontakt, preko poruka ili da se vidimo kako sam ja zahtevao godinama. Uticaj njene majke je višegodišnji unazad, tako da... Promenila je broj žiro računa na koji uplaćujem alimentaciju, pa se sa Gocom čula moja administratorka -rekao je Ivan o odnosu sa bivšom ženom Govom i ćerkom Lenom.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta:

Autor: M. V.