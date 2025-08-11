SMEJALA SE KAD GA JE VIDELA: Milica Veličković otkrila detalje Terzinog susreta sa ćerkom, progovorila o ALIMENTACIJI: NEĆU TRAŽITI 800 EVRA, AKO... (FOTO+VIDEO)

Milica Veličković stigla je na rođendan Aneli Ahmić!

Aneli Ahmić, bivša učesnica "Elite 8" večeras proslavlja 36. rođendan u jednom beogradskom lokalu, u društvu najbližih prijatelja i porodice, ali i cimera iz rijalitija.

Među brojnim poznatim zvanicama pojavila se i žena koja je obeležila proteklu sezonu "Elite" - Milica Veličković.

Milica je blistala u narandžastoj haljini, pogledi gostiju su se lepili za nu, a ona je po prbi put pešila da progovori o Terzi, ćerkici Barbari i Sofiji.

- Nisam se zaljubila i mislim da neću uskoro. Mislim da nemam vremena, izašla sam pet puta bez deteta, ali sad beba ide kod tete, pa ću valjda i ja imati vremena. Nismo mi ni dobri ni loši, danas smo dobri, sutra smo loši. Nema potrebe da sa svakom devojkom moraju sve da isprate portali. Ja bih možda radila neke stvari, ali neću zbog čerke, nema potrebe da ona gleda neke stvari -rekla je Milica, pa dodala:

- Ja previše očekujem od nekega ko mu je uradio to što mi je uradio. Meni je bitno da je on prema njoj dobar, ona ga voli za to koliko su se videli. Smejala se kad ga je videla i bila je i kod njih kući. Ne mogu da mu progutam to što se kleo u nju i družio sa ljudima koji su mu psovali dete. Ja bih volela da oni imaju normalan odnos, bez obzira na to što se moj i njegov odnos neće popraviti -rekla je Milica.

Spustila loptu sa Terzom

- Išla sam da popunjavam nešto za njen vrtić, pa sam odlučil, da me ne pita za tatu. Moja očekivanja on ne ispunjava, ali može da viša ćerku kad god hoće. Trenutno je tako dok mene ne blamira i dok me ne pljuje, dok ne blamira dete. Blam je da upozna dete i da ode na Zlatibor - rekla je Milica.

Sofija je ne zanima

- Mene ona ne znaima, nemam potrebu nju da komentarišem, previše sam joj dala popularnosti. Ona se ne plaši boga, a ne mene da se plaši -rekla je Milica.

Milica o alimentaciji

- Razgovarali smo oko alimentacije, rekla sam mu da sa sam tražila 13.000 evra. To sam rekla jer je on rekao da nas je obezbedio dok je bio u rijalitiju, a to nije istina. Čekam da vidim da li će početi da radi. Neću mu tražiti 800 evra ako ima platu 1.000. Najbitnije je da on ostvari odnos sa njom. Dao mi je i njegovi su dala i doneli poklone i pare -zaključila je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu:

Autor: M. V.