Svaku noć se... Ivan raskrinkao odnos Ene i Peje, ona pukla i poželela mu SMRT! (VIDEO)

Žestoko u programu!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića. Usledilo je novo telefonsko uključenje, javio se gledalac iz Železnika.

- Hoću da vidim zašto ovaj Ivan maltretira Enu... Ivane, da li si gej ili narkoman? - pitao je gledalac.

- Oba - rekao je Ivan Marinković.

- Kako te nije sramota da maltretiraš ovu devojku i nazivaš je žabom i kvariš njenu vezu sa Pejom? On može samo da vata babe, nikad ovakve devojke... Peja je za njega šmeker. Ena, da li si se ljubila sa Terzom? - nastavio je gledalac.

- Nikad - odgovorila je Ena.

- Ena, je l' će biti nešto sa Pejom? - pitao je gledalac.

- To je pitanje za neku narednu emisiju jer ne mogu sama da odgovaram na pitanja takvog tipa - odgovorila je Ena Čolić.

- Ivane, da li veruješ da su se oni pomirili? - pitao je Darko Tanasijević.

- Da, j*bu se svaku noć - odgovorio je Ivan.

- Ne mogu porostački da ti odgovaram, ali mogu da ti poželim smrt... Neka me čuju više sile. Napolju smo i ne možeš nam ništa, sve i da radimo tako nešto - govorila je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić