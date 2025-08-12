AKTUELNO

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Gledateljka žestoko osolila po Ivanu, stavila ga na STUB SRAMA! (VIDEO)

Šok!

U emisiji ''Narod pita'', gosti voditelja Darka Tanasijevića u studiju bili su Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić.

- Dobro veče, pozdrav svima. Jelena iz Novog Sada kraj telefona. Želim da pozdravim Enu. Pozdrav takođe i Mileni, ovog Ivana ne bih da komentarišem. Vređao je najstrašnije sve žene u ''Eliti''. Razumem Enu šta govori, jer bih se ja u njegovoj blizini osećala isto kao i ona. Znamo svi kakava je njegova ličnost. Ovo što Ivan nosi u sebi, to se emituje daleko, ta zloba. Darko, drago mi je jer si ti dobio večeras poklon od fanova, veoma si dobar voditelj. Ti si Ena veoma dobra osoba, koja je svima pokazala da kada se padne, može da se ustane. Mlada si dobila dete, dobra si majka - kazala je Ena.

- Ovaj Ivan meni sve vreme dobacuje. Pozdravo te je Maslovarić, kojem duguješ pare - kazala je Ena.

- Evo, ja ću da pozovem svakog ko te je je*ao, samo polako - kazao je Ivan.

