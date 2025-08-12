Haos ne prestaje: Ivan urniše Enu bez prestanka, Kačavendu nahvalio za sve pare! ŠOK (VIDEO)

Ovo mnogi nisu očvekivali!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića.

- Mislim da sam na početku ovog rijalitija rekao da je ona zmija koja je progutala žabu i to je isto tako ostalo do kraja. Ovo je najobičnija zmijetina... - rekao je Ivan.

- On i dalje priča o Peji i meni, kakva je ovo opsesija - dodala je Ena.

- Ti si u emisiji i Pejina si devojka. Matori Peja je bio na finalnoj žurki i rekao je da mi ništa ne zamera. Poslali su Peju na socijalizaciju i ona to i jeste. On će nju da izj*be ovo leto, tu dok ne počne nova sezona. Ona će da uđe i k*raće je Bora Santana i Filip. Tebe je j*bao ceo Beograd i o tome se priča, a za mene to ne postoji - govorio je Ivan.

- Ivane, brojni gledaoci su zamerali Kačavendi da se ne vodi svojim mišljenjem i da vrlo taktički bira strane i da ide linijom manjeg otpora. Da li je to zaista tako? - pitao je Darko.

- Kačavenda je prošle godine bila deseta, a ja deveti, a ove godine je bila osamnaesta. To je nju koštalo jer je pravila slični scenario kao prošle godine i bila je u ratu sa aktivnim učesnicima. Uvek je prva komentarisala, bila je u pušionici, tračarenje i ljudi to nisu zgotivili. Mislim da je Kačavendin klan njena najveća greška. Žena koja ima takav renome u Beogradu, koji znam, dozvoljava sebi da se druži sa njima. Kačavenda je elokventna, ume da odgovori - govorio je Ivan.

- Molim vas skidajte ovo i beležite - rekla je Kačavenda.

- Nikad ne bih imao sukob sa tobom da nisi išla u verbalni okršaj sa mnom bez potrebe - rekao je Marinkovića.

Autor: A. Nikolić