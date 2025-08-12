VINULA JE U NEBESA: Gledateljka uputila niz komplimenata na Enin račun, ona narasla poput kvasca od sreće! (VIDEO)

Pršti od sreće!

U emisiji ''Narod pita'', gosti voditelja Darka Tanasijevića u studiju bili su Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić.

- Dobro veče, Nina iz Beograda kraj telefona. Darko, veliki pozdrav, najbolji ste voditelj. Imam molbu da Ivan ostavi telefon, jer veoma iritira. Počeću od Ene. Ti si moje srce, lepotica i prava duša. Trebalo je da osvojiš prvo ili eventualno drugo mesto. Čestitam ti na što hiljada pratilaca. Ti si neposredna i divna. Večeras si malo izašla iz koloseka, ali na tvom mestu bih bila i gore. Sve ovo što se dešava sa Borom Santanom, svi koji te pljuju su se udružili onog trenutka kad si se posvađala sa Gastozom. Bora te jeste javno pljuvao, ali je jednom prilikom rekao da nisi afteruša, ali da misli da si bila intimna sa Gastozom. Milena, tvoj jedini, iskreni prijatelj iz rijalitija je Đedović, to da znaš. Sofija ti nije pravi prijatelj. Onaj tkz. Meda je njen bivši oženjeni momak, koji ima troje dece i koji joj je zabranio da ga igde pominje - kazala je gledateljka.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.